La FFR précise

A l’issue de la dernière assemblée générale de la FFR début juillet, Bernard Laporte avait laissé entendre que l’entrée du fonds CVC Capital Partners au capital du comité du 6 Nations était imminente. "On parle ici d’une prise de capital de l’ordre de 14,5 % au sein d’une société créée par le comité du Tournoi des 6 Nations au sein de laquelle seront gérés les droits commerciaux", avait déclaré le président de la FFR dans un entretien parue dans nos colonnes. Une opération revue toutefois à la baisse selon celui qui est aussi le vice-président de World Rugby. "La somme investie par CVC sera répartie entre les six fédérations actionnaires au prorata du nombre de licenciés dans chaque pays. Il était question de 79 millions d’euros sur cinq ans. Avec la renégociation, on sera plus près de 75 millions, mais cela représente une somme conséquente qui permettra de continuer la redistribution aux clubs et de mener à bien de nouveaux projets."

Toutefois ce jour, la FFR a publié un communiqué précisant que "Le partenariat entre le Comité des 6 Nations, les 6 Fédérations et le fonds d’investissement CVC n’est pas conclu à ce jour." Il est également confirmé que "La crise sanitaire ayant un fort impact dans le domaine du Sport, les négociations ont dû reprendre selon de nouvelles contingences imposées par les parties" et que "si l’accord est scellé, il conviendra que les organes décisionnels du Comité des 6 Nations et de chacune des Fédérations membres puissent délibérer."