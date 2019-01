6 nations - Opéré ce mardi, Alivereti Raka (XV de France) manquera le Tournoi

Seulement, comme le rapporte le quotidien La Montagne, un moustique a piqué Raka et l'infection a été plus important que prévue puisque l'opération a été reportée. C'est aujourd'hui que cette dernière a lieu, un mois plus tard, ce qui repousse le temps de convalescence. Le fidjien ne devrait donc pas disputer son premier Tournoi puisqu'il sera absent jusqu'à fin mars, voire début avril.