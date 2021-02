Angleterre - Italie

Pour ce match d'ouverture de la 2ème journée du Tournoi des 6 Nations, l'Angleterre reçoit l'Italie à Twickenham. Après avoir perdu face à l'Écosse lors du premier match, le XV de la Rose doit se rattraper dans cette compétition. Pourtant vainqueurs de l'Autumn Nations Cup, les Anglais étaient plus que favoris dans ce Tournoi mais avec leur défaite la semaine dernière, rien n'est moins sûr. Cependant, on voit mal la Squadra Azzura s'imposer sur le sol anglais. En quête de victoire depuis avoir battu le XV du Chardon en 2015 et après avoir pris 40 points face au XV de France le week-end dernier, l'équipe italienne n'y arrive plus depuis longtemps face à ces équipes européennes.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3149 vote(s) Angleterre Match nul Italie

Notre pronostic : Victoire de l'Angleterre avec le bonus offensif.

Écosse - Pays de Galles

Après avoir réalisé l'exploit face à l'Angleterre la semaine dernière, l'équipe écossaise est plus qu'en confiance dans ce Tournoi des 6 Nations, avant de recevoir le pays de Galles. En face, les Gallois, eux aussi, ont bien démarré. Sorti vainqueur contre l'Irlande, le XV du Poireau montre sa volonté de faire mieux que lors de l'édition précédente, où ils avaient terminé à l'avant-dernière place. Lors de leur précédente confrontation dans ce Tournoi, les Écossais s'étaient imposés, à Cardiff, 14 à 10. Si l'Écosse bat le pays de Galles, une deuxième fois d'affilée, ce qui n'était plus arrivé depuis 2003, le XV du Chardon serait sur une série de cinq victoires dans la compétition, une première pour eux dans ce Tournoi des 6 Nations.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3151 vote(s) Écosse Match nul Pays de Galles

Notre pronostic : Victoire de l'Écosse, bonus défensif pour le Pays de Galles.

Irlande - France

L'équipe d'Irlande est dans le doute dans ce début de Tournoi des 6 Nations après leur défaite face au Pays de Galles. À l'inverse, le XV de France semble sur une belle lancée. Après avoir brillé en Italie la semaine dernière en inscrivant notamment sept essais, permettant d'obtenir le bonus offensif, les Bleus ont toutes les cartes en mains pour aller aussi s'imposer à l'Aviva Stadium de Dublin. Le 31 octobre 2020, dernier match du Tournoi des 6 Nations 2020, les Bleus étaient sortis vainqueurs de l'affrontement contre les Irlandais (35 - 27), au cours d'une prestation presque parfaite. De quoi mettre encore plus en confiance le XV de France avant de se déplacer à Dublin ce week-end.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3299 vote(s) Irlande Match nul France

Notre pronostic : Victoire de la France.