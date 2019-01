6 NATIONS - Fabien Sanconnie (Racing 92) de retour chez les Bleus

Chassé-croisé entre le centre d'entraînement du Racing 92 du Plessis Robinson et celui de la FFR à Linas-Marcoussis. Bernard Le Roux, le deuxième ou troisième ligne des Ciel et Blanc a pris la direction de l'infirmerie de son club pour soigner son genou droit. C'est son coéquipier Fabien Sanconnie qui a été convoqué pour le remplacer. Agé de 23 ans, l'ancien briviste compte quatre sélections mais il ne devait pas s'attendre à être appelé pour remplacer un deuxième ligne au sein du groupe France. Un choix d'autant plus inattendu que Fabien Sanconnie n'avait pas vraiment marqué des points lors de la tournée en Nouvelle-Zélande.

Propulsé titulaire au poste de numéro huit pour affronter les All Blacks à Auckland lors du premier test de la tournée d'été, il avait été ensuite rétrogradé puis mis à la disposition des Barbarians. Il avait donc affronté les Highlanders avec la "réserve" du XV de France. Il n'avait ensuite pas été appelé pour la tournée de novembre, après des débuts timides avec son nouveau club du Racing 92 (sept titularisations en quinze matchs depuis le début de la saison).

Top 14 - Fabien Sanconnie (Racing 92) contre AgenIcon Sport

International depuis le 11 mars 2017 (victoire en Italie), Fabien Sanconnie ne devait pas s'attendre à être appelé pour remplacer un deuxième ligne. En effet, c'est en troisième ligne que l'ancien international des moins de vingt ans a su se faire un nom avec le CA Brive Corrèze où il a connu ses premières minutes avec les professionnels dès l'âge de 19 ans. Pourtant, il avait senti que proposer un peu de polyvalence pouvait lui être bénéfique. C'est en tout cas ce qu'il confiait lors de la dernière intersaison pour ses premiers entraînement avec le Racing 92 : "Je peux couvrir tous les postes de la troisième ligne. Je peux également pourquoi pas évoluer en deuxième ligne. Maintenant, la priorité des entraîneurs est que je joue numéro huit."

Une reconversion que son ancien entraîneur des avants au CAB, Didier Casadéï lui avait aussi conseillé et parfois imposé. Le staff du XV de France en fera-t-il de même ? Rien n'est arrêté puisque le Clermontois Arthur Iturria (24 ans, 6 sélections) semble le mieux armé des deux pour évoluer en seconde ligne, son poste de prédilection avant une reconversion en troisième ligne l'été dernier.