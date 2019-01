6 Nations 2019 - XV de France : Damian Penaud, Félix Lambey et Uini Atonio ménagés

Le centre ou ailier Damian Penaud, le deuxième ligne Félix Lambey et le pilier droit Uini Atonio ont été ménagés lors de l'entraînement public du XV de France mercredi à Marcoussis, à neuf jours du début du Tournoi des six nations face au pays de Galles. Le Clermontois Penaud et le Lyonnais Lambey ont été exemptés d'entraînement. Le Rochelais Atonio, dont le genou gauche était bandé, s'est entraîné à part avant de quitter la séance précocement, sous les yeux de spectateurs venus malgré le froid et la neige.

Les Bleus n'étaient donc finalement que 27 sur un groupe de 31, le capitaine Guilhem Guirado étant à Londres avec le sélectionneur Jacques Brunel pour la présentation du Tournoi. Ces derniers sont revenus en Ile-de-France dans l'après-midi. Le XV de France a débuté lundi sa préparation pour le Tournoi, qui débutera vendredi 1er février avec la réception des Gallois au Stade de France.