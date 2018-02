XV du Poireau : on ne change pas une équipe qui gagne

Le sélectionneur gallois n’a pas attendu très longtemps pour dévoiler son équipe. Après le large succès face à l’Ecosse (34-7), Warren Gatland a décidé de refaire confiance aux mêmes hommes pour le déplacement en Angleterre. Une équipe inchangée dans laquelle on retrouve notamment Navidi et Shingler qui encadreront Ross Moriarty en troisième-ligne. Le capitaine Alun Wyn Jones sera également présent, tout comme Leigh Halfpenny, l’arrière et buteur auteur d’un doublé face au XV du Chardon.

Seul changement, et pas des moindres, le retour du talentueux ailier George North sur le banc à la place d’Owen Watkin, qui n’était pas rentré en jeu contre l’Ecosse. Pour Gatland, ce match face à l’Angleterre sera l’occasion pour son équipe de se tester face à une des meilleures équipes du monde : "Nous savons à quel point ce match contre l’Angleterre sera difficile. Cela va être un gros test pour nous. Depuis deux ans, ils sont en grande forme, donc nous connaissons le défi auquel nous serons confrontés, mais nous avons passé deux bonnes semaines de travail et nous avons hâte d’aller à Twickenham". La rencontre, prévue à 17h45 samedi, en dira un peu plus sur les ambitions des Gallois dans ce Tournoi des 6 nations.

Le XV du Pays de Galles : 15. Halfpenny ; 14. Adams, 13. Williams, 12. Parkes, 11. Evans ; 10. Patchell, 9. Davies ; 7. Navidi, 8. Moriarty, 6. Shingler ; 5. Jones (cap), 4. Hill ; 3. Lee, 2. Owens, 1. Evans

Les remplaçants : 16. Dee, 17. Jones, 18. Francis, 19. Davies, 20. Tipuric, 21. Davies, 22. Anscombe, 23. North