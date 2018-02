Un match à sens unique pour Ntamack et ses coéquipiers

La domination fut totale. Pas un secteur de jeu n'est laissé au hasard dans cette équipe de France. Alors que Sébastien Pequeronies affirmait que l'objectif principal est de préparer la prochaine Coupe du monde, expliquant les 7 changements dans le XV de départ, son équipe postule désormais comme favori à la victoire du Tournoi. Surclassant leurs adversaires pendant une heure (0-55) les Bleuets, se sont par la suite montrés moins sérieux et plus laxistes, permettant aux Écossais d'exister un peu dans ce match, en inscrivant leurs premiers points.

Du talent à tous les niveaux

Une première ligne très active, à l'image des deux piliers Kolingar et Bamba qui ont dominé chacun de leurs impacts. Une ligne d'arrière qui a du feu dans les jambes, un pack dominateur, une charnière complice et intelligente, de laquelle on est obligé de sortir un nom que vous connaissez déjà : Romain Ntamack.

Coach David Darricarrere - France U20Icon Sport

Auteur d'un 9/9 au pied, l'ouvreur du Stade toulousain a été incontournable. Bon dans l'animation et dans l'alternance du jeu, une action résume à elle seule tout le talent de Romain Ntamack. Après une demi-heure de jeu, l'ouvreur trouve une brèche, suite à une feinte de passe. Il parcourt plusieurs dizaines de mètres, et parvient en pleine course à donner dans un timing idéal une grande passe sautée pour son ailier Pierre Boudehent qui conclut l'action. Son association avec le joueur du Stade Français Arthur Coville est fluide. Le numéro 9 ajoutant aux talents de son homologue, beaucoup de malices. Notamment lorsque sur le dernier essai de la première période, il se détache du ruck balle en main, ouvrant la porte dans cette zone pour Zegueur qui ne sera pas rattrapé. Entré en fin de match, Louis Carbonel s'est également montré au niveau. Il est récompensé d'un essai.

Pour toutes ces raisons, les hommes de Sébastien Piqueronies figurent comme favoris à la victoire du Tournoi. Seule l'Angleterre semble en position de brouiller les plans des Bleuets. Dans cette deuxième journée, l'Angleterre s'est imposée 37-12 contre le Pays de Galles, et l'Irlande a souffert mais domine l'Italie 38-34.

Par Baptiste Barbat.