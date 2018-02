Sept joueurs du XV de France entendus par la police après une bagarre avec des supporters écossais

Alors que l'avion des Bleus devait décoller ce matin d'Edimbourg, la police est intervenue sur le tarmac de l'aéroport pour en faire sortir sept joueurs, afin de les interroger sur le déroulement de leur nuit. Parmi lesquels on compte Louis Picamoles, Arthur Iturria, Teddy Thomas et Eddy Ben Arous.

Teddy Thomas - FranceIcon Sport

Selon nos informations, cette sortie était autorisée par Jacques Brunel et son staff. L'ensemble des joueurs a donc pris la direction du Tiger Lily, un bar de nuit sur George Street, dans l'hyper-centre de la capitale écossaise. Une soirée copieusement arrosée, durant laquelle plusieurs joueurs sont apparus en état d'ébriété avancée. C'est sur le chemin du retour, hors de l'établissement de nuit qu'une bagarre aurait éclatée avec des supporters écossais.

Serge Simon reste en Écosse

Une affaire qui ne reste pas sans suite. Ce lundi, alors que les Bleus s'apprêtaient à prendre leur avion pour rentrer en France, la police écossaise s'est présentée à l'aéroport. Elle a d'abord interdit à Teddy Thomas de monter dans l'avion, avant d'en faire descendre six de ses coéquipiers. L'ensemble des mis en cause a pris la route d'un commissariat de la capitale écossaise, pour y être entendu et présenter sa version des faits.

Les joueurs concernés devraient passer la journée (au moins) en Écosse, attendus sur place par Serge Simon. Le reste de la délégation française, qui comprend les autres joueurs, l'encadrement sportif mais aussi des membres du comité directeur et des partenaires de la FFR, est toujours bloqué à l'aéroport. Il devrait toutefois décoller dans les heures à venir.

Par Léo Faure et Arnaud Beurdeley