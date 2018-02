Schmidt : "Une inspiration magnifique"

Rugbyrama : Qu'avez-vous ressenti sur le coup de pied de Johnny Sexton ?

Joe Schmidt : C'est beau, le rugby... A un instant de la rencontre, tu penses que le match est terminé puis une seconde plus tard, tu es aux anges et victorieux. C'est une inspiration magnifique de la part de Johnny Sexton mais c'est surtout l'effort d'une équipe.

Johnny Sexton offrant la victoire à l'Irlande sur un drop à la dernière seconde face à la FranceGetty Images

Comment ça ?

J.S. : C'est une action de trente temps de jeu qui commence par un ballon récupéré en l'air par Iain Henderson sur le renvoi aux 22 mètres. Ensuite, il y a un coup de pied croisé de Johnny sur l'aile. L, Keith Earls sort alors de nulle pârt pour s'en emparer et permettre à l'action de continuer. Ce match, on l'a gagné millimètre par millimètre, en se battant dans chaque ruck avec courage. Et puis, quand le ballon a quitté les pieds de Johnny Sexton, j'ai espéré, comme tous les supporters irlandais, que la frappe ait assez de puissance.

Plus généralement, qu'avez-vous pensé de cette rencontre ?

J.S. : Nous avons bien démarré le match puis ce fut assez haché. Il n'y eut que des ballons lents et dans ce contexte là, briser la défense française devint difficile... Mais c'est une belle performance. Les gens sous estiment comme c'est dur de venir à Paris et gagner ici.

Bundee Aki (Irlande) vs France le 03/02/2018Icon Sport

Qu'avez-vous pensé de vos joueurs ? James Ryan et Dan Leavy ont marqué des points visiblement...

J.S. : Notre deuxième ligne James Ryan fut immense. Il a plaqué, bataillé dans les rucks, s'est battu dans les airs... Dan Leavy, qui a remplacé notre flanker Josh van der Flier en première période, a lui-aussi été superbe. C'est ce que j'attends des mecs qui sortent du banc de touche. Qu'ils amènent un plus.