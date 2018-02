Nouveau trophée mis en jeu entre Écossais et Français

Celui-ci, remis au vainqueur de la rencontre, commémore les capitaines des deux nations lors des matchs joués avant la première guerre mondiale. Eric Milroy (Écosse) et Marcel Burgun (France) ont tous deux péri durant la Grande Guerre comme l’indique le communiqué de la Fédération française de rugby et auront leurs noms gravés sur le trophée. La récompense, nommé Auld Alliance, rend également hommage aux 22 internationaux français et 30 écossais qui ont été tués au combat. Cet après-midi, il sera présenté par les deux présidents des fédérations, Bernard Laporte et Rob Flockhart.