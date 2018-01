Les 23 Bleues qui défieront l'Irlande

Parmi ces joueuses, la plus part sont issues du Top 8, on recense 4 joueuses de Villeneuve D'Ascq, autant de Montpellier, 3 pour le Stade Toulousain, 2 pour Blagnac, le Stade Rennais, Bayonne, et Lons. Enfin, il y aura une joueuse de l'Union Caennaise, Gaëlle Mignot sera la seule joueuse évoluant dans un championnat étranger. Voici la liste :

ARRICASTRE Lise (Lons Rugby Féminin Béarn Pyrénées)

BANET Cyrielle (Montpellier RC)

BOUDAUD Camille (Stade Toulousain)

BOUJARD Caroline (Montpellier RC)

BOURDON Pauline (AS Bayonnaise)

CARRICABURU Patricia (Lons Rugby Féminin Béarn Pyrénées)

COUDERT Emma (ASM Romagnat Rugby Féminin)

DUVAL Julie (L’Ovalie Caennaise)

DIALLO Coumba (AC Bobigny 93)

FERER Céline (AS Bayonnaise)

FORLANI Audrey (Blagnac Rugby Féminin)

MIGNOT Gaëlle (Richmond RFC)

HERMET Gaëlle (Stade Toulousain) (capitaine)

LE PESQ Jade (Stade Rennais Rugby)

MAYANS Marjorie (Blagnac Rugby Féminin)

MENAGER Marine (Lille Métropole RC Villeneuvois)

MENAGER Romane (Lille Métropole RC Villeneuvois)

N'DIAYE Safi (Montpellier RC)

RIVOALEN Yanna (Lille Métropole RC Villeneuvois)

SOCHAT Agathe (Montpellier RC)

TRAORE Dhia Maylis (Stade Toulousain)

TREMOULIERE Jessy (Stade Rennais Rugby)

VERNIER Gabrielle (Lille Métropole RC Villeneuvois)