Le sélectionneur écossais s'inspire de... Pep Guardiola

Townsend a passé deux jours avec le club de Manchester City l’année dernière pour observer les méthodes de Guardiola avec son équipe. La philosophie de jeu de l’ancien entraineur du Barça, a clairement influencé le sélectionneur écossais dans son approche avec son équipe. En marge de l’ouverture du Tournoi des 6 Nations, Gregor Townsend a parlé de sa rencontre avec le coach des Skyblues : "Ce qui m’a marqué lors de ma rencontre avec Pep, c’était d'observer sa grande passion pour chaque détail d’un entraînement. Il parle beaucoup des détails et pas forcément de la situation dans son ensemble."

GuardiolaGetty Images

En décembre dernier, le remplaçant de Vern Cotter à la tête de la sélection écossaise détaillait à la BBC son admiration devant les équipes de Pep Guardiola : "Ce sont la défense et le travail collectif qui définissent les équipes gagnantes. Je pense que les gens regardent davantage l’attaque de Manchester City que sa défense. Pourtant, ce que l’on voit moins, c’est comment ils obtiennent le ballon à l’origine. La défense est liée à l’attaque, et ça me fascine". En effet, on peut trouver des points de similitudes dans le jeu écossais, une équipe qui aime porter le ballon et qui se montre plus souvent à l’aise en attaque qu’en défense. "La force de l’Écosse, c’est son travail collectif, son énergie et sa vitesse". Ce n’est pas sans rappeler des caractéristiques de l’équipe de Pep Guardiola.

Johnn Barclay pendant le test match entre l'Ecosse et l'AustralieIcon Sport

Townsend avait également remis à Guardiola un maillot écossais signé après leur rencontre, et il espère que l'entraîneur catalan encouragera son équipe lors du lancement du Tournoi le 3 février contre le Pays de Galles : "Il a aussi beaucoup parlé de rugby, il adore ce sport. En tant que coachs, nous nous encourageons mutuellement à apprendre chaque jour de l’autre". L’Ecosse n’a plus jamais remporté le Tournoi depuis que l’Italie a été admis dans la compétition en 2000, mais cette année, peut-être plus que n’importe quelle année, l’Ecosse a de grands espoirs de victoire.