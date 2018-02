L'Irlande enchaîne face à l'Italie

La victoire, huit essais et le bonus offensif. Les Irlandais ont remporté contre l’Italie ce samedi leur deuxième succès en autant de matches lors de Tournoi 2018. L’opposition faible des Transalpins a permis aux coéquipiers du capitaine Best (un essai) de sereinement mettre en place leur jeu fait de vitesse et de conservation. Derrière des touches aussi impeccables que Sexton au pied (5/5), les hommes de l’île d’émeraude ont enchaîné face à une défense dépassée et une attaque maladroite, à l’instar d’un Parisse perdant plusieurs munitions.

Furlong et Henshaw blessés

Henshaw et Stockdale y sont allés de leurs doublés d’essais quand la puissance d’Aki a fait mal aux joueurs de Conor O’Shea, le sélectionneur d'une Squadra Azzurra qui a, un temps, rêvé marqué un quatrième essai synonyme d'inespéré bonus offensif dans les arrêts de jeu. Les rares mauvaises nouvelles pour les hommes de Joe Schmidt sont venues des blessures. Deux cadres de l’équipe de l'IRFU, le pilier droit Furlong et le centre Henshaw ont dû quitter leurs partenaires. On craignait même une fracture du bras pour Henshaw, qui s’est blessé en aplatissant son deuxième essai.

Alors que le XV au Trèfle est leader du classement en attendant les prochaines rencontres de cette deuxième journée, lors des prochains matches du Tournoi, l’Irlande recevra le Pays de Galles quand les Transalpins se rendront à Marseille y affronter les Français.