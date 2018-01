L'Ecosse avec une première ligne new look

Pour son premier Tournoi des 6 Nations à la tête de l'Ecosse, Gregor Townsend doit composer avec une hécatombe de blessures, et notamment en première ligne (Ford, Brown, Turner, Fagerson, et WP Nel). Celle-ci sera donc composée de Gordon Reid, Stuart McInally et Jon Welsh, qui revient plus de deux ans après sa dernière sélection (le 18 octobre 2015 contre l'Australie). En seconde ligne Jonny Gray devra faire sans son frère Richie, lui aussi blessé. Le joueur d'Edimbourg, Ben Toolis, sera chargé de le remplacer.

À la charnière, Greig Laidlaw tout juste revenu de blessure sera sur le banc, et laissera Ali Price officié avec Finn Russell. Autre cadre qui pourrait rentrer en cours de match : Sean Maitland. Le trio d'arrières sera composé de Byron McGuigan, Tommy Seymou et Stuart Hogg. Au centre, le talentueux Huw Jones sera associé à Chris Harris (27 ans, 1 sélection).

Le XV du Chardon : 15. Hogg ; 14. Seymour, 13. Harris, 12. Jones, 11. McGuigan ; 10. Russell, 9. Price ; 7. Watson, 8. Du Preez, 6. Barclay (cap.) ; 5. J. Gray, 4. Toolis ; 3. Welsh, 2. McInally, 1. Reid.

Les remplaçants : 16. Lawson, 17. Bhatti, 18. McCallum, 19. Gilchrist, 20. Wilson, 21. Laidlaw, 22. Horne, 23. Maitland.