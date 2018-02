L'Antisèche : sans Youngs, ça ne sera pas la même Angleterre

Sur leurs deux premiers lancements de jeu, les visiteurs inscrivent deux essais par l’intermédiaire de Watson (3e et 11e). La paire de centres des Zebre Castello-Boni se laisse trop facilement aspirer par les redoublées autour de Ford. Ce dernier créé deux fois le décalage pour Watson qui inscrit deux essais copier-coller, en bout de ligne grâce à une pointe de vitesse nerveuse. Seulement Farrell manque ses deux transformations en coin. Dominateurs, les Anglais ne mènent que 0-10 au quart d'heure de jeu.

Anthony Watson (Angleterre) marquant un essai face à l'Italie le 04/02/2018Icon Sport

Fébriles en défense, les Azzurri décident de garder le ballon quitte à reculer de plusieurs dizaines de mètres. Suite à une mêlée, les Transalpins parviennent à décaler Bellini sur son aile. Reprise dans les 22 adverses, l'Italie va trouver un décalage sur l'autre aile grâce à une magnifique passe sautée d'Allan, l'ailier Benvenutti est à la conclusion. Sous-pression, les Anglais réagissent. Leur jeu au pied de pression ne fonctionne pas, c'est une nouvelle fois balle en main qu'ils vont faire la différence. Farrell inscrit ses premiers points du match et transforme son propre essai. Le score est de 10-17 à la pause.

Bousculée en seconde période (voir le tournant du match), l'Angleterre parvient pourtant à inscrire les points. Suite à un maul, un couloir s'ouvre pour Simmonds, le numéro 8 inscrit l'essai du break (10-27). Pourtant, l'Italie n'abdique pas et propose un jeu plutôt attrayant, elle est récompensée par un nouvel essai d'ailier, ce coup-ci, c'est Bellini qui est à la conclusion. 15-27 à l'heure de jeu. Ensuite, les transalpins vont finir par craquer en encaissant 4 essais dans les 12 dernières minutes (Farrell, Ford, Simmonds, Nowell).

Owen Farrell (Angleterre) vs Italie le 04/02/2018Icon Sport

Le scénario semble se répéter pour l'Italie qui par manque de lucidité fait des petites erreurs qui coûtent chères contre l'Angleterre. Mais pendant 60 minutes, les transalpins ont pratiqué un jeu qu'on ne leur connaissait pas. Si l'écart est encore énorme avec l'Angleterre notamment à cause des largesses défensives, l'Italie pourrait accrocher plusieurs nations de ce tournoi.

Le tournant du match : L'essai refusé à Boni

Au retour des vestiaires, les locaux surprennent par la qualité de jeu de leur ligne arrière. Après avoir décalée une nouvelle fois ses ailiers, l'Italie se retrouve dans les 22 mètres du XV de la Rose. Suite à un excellent travail de Negri, Allan permet à Boni de trouver une brèche au centre du terrain. Cet essai permet à l'Italie de revenir à 3 points, mais l'essai est refusé à juste titre pour un en-avant de passe. En récupérant le ballon, les Anglais vont progressivement remonter le terrain et inscrire l'essai du break.

Le facteur X : Sam Simmonds, l'essai du break

Le joueur d'Exeter a fait oublier l'absence de Vunipola et de Mercer. Déjà très en vue en Champions Cup, le numéro 8 affiche une ligne de stat impressionnante. Défensivement, il réalise 23 plaquages et n'en manque aucun. Offensivement, il fait progresser son équipe de 80 mètres en 14 courses. C'est lui qui conclut les efforts de son pack en inscrivant l'essai du bonus. 25 minutes plus tard, il s'offre un doublé à la manière d'un centre. Eddie Jones, qui cherchait une alternative en cas d'absence de Billy Vunipola, a trouvé son client.

Sam Simmonds (Angleterre) vs Italie le 04/02/2018Icon Sport

La question : La blessure de Ben Youngs va-t-elle changer les plans d'Eddie Jones ?

C'est la mauvaise nouvelle pour les Anglais. Suite à un plaquage à la 10e minute de jeu, le demi de mêlée de Leicester ne s'est pas relevé. Touché au genou, il est sorti sur civière, indispensable sous l'air d'Eddie Jones, le 9 devrait être absent pendant plusieurs mois. Danny Care devrait donc œuvrer derrière le pack anglais jusqu'à la fin du tournoi. Le joueur des Harlequins évolue forcément dans un style différent que son compatriote. Il aura moins d'automatismes avec son ouvreur George Ford qui évolue également à Leicester.

Par Baptiste Barbat