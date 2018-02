L'antisèche : l'Irlande n'a pas eu besoin de forcer son talent

Le match

Dans la plus pure tradition des Irlande-Italie (cf. le chiffre ci-dessous), ce match n'aura pas laissé un grand suspense sur l'identité de son vainqueur. Après deux lancements de jeu ratés en raison de fautes de main et autant de contres italiens qui n'ont pas abouti, la machine irlandaise s'est mise en route, et les Italiens n'ont plus le ballon. Ni le jour, d'ailleurs. Le festival commença dès la onzième minute, par le centre Robbie Henshaw qui termina le travail de ses avants dominateurs en mêlée. Cinq minutes plus tard, Murray ajoutait un deuxième essais après un 5 contre 4 bien négocié par ses partenaires (lire l'essai). Encore cinq minutes plus tard, le puissant centre Bundee Aki parachevait le travail de ses avants pour marquer le troisième essai.

Johnny Sexton (Irlande) vs Italie le 10/20/2018Icon Sport

Juste avant la pause, c'est l'ailier Keith Earls qui marquait l'essai du bonus après un ballon cafouillé par les Italiens dans un ruck. Aki navigait dans la défense, et servait Earls pour éliminer le dernier défenseur. Et ainsi continua la rencontre : chaque erreur italienne a été automatiquement sanctionnée, à l'image de cette mauvaise redoublée entre Parisse et Allan au centre du terrain, qui tomba entre les mains d'Henshaw, auteur d'un doublé. Best marquait ensuite son neuvième essai sous les couleurs du Trèfle après un nouveau pilonnage des avants irlandais sur la ligne, portant ainsi le score à 42-0.

L'essai d'Allan, marqué après un bon franchissement de Castello fut anecdotique. Deux minutes plus tard, le jeune ailier Jacob Stockdale marquait en coin. Ironie du sort, les Italiens marquaient presque miraculeusement un deuxième essai après une belle relance de Minozzi et un relais de Parisse, mais le Parisien balançait la ballon par une passe hasardeuse (et en-avant) que Gori ramassait in extremis juste devant la ligne irlandaise. Stockdale, encore lui, se fendait ensuite d'un essai de plus de 50 mètres dans lequel il se joua de l'Italien Jayden Hayward. La fin de match italienne fut touefois égayée par un nouvel essai, marqué par l'intéressant arrière Matteo Minozzi à la suite de trois longues passes.

En résumé, les Irlandais pourront être satisfaits d'avoir autant attaqué et retrouvé le chemin de la ligne d'en-but. Frustrés de ne pas avoir marqué contre la France, les hommes de Rory Best ont retrouvé leur attaque. Mais ils ont également perdu des hommes...

Le tournant

Soyons clairs : il n'y a pas eu de tournant à ce match, tellement celui-ci fut à sens unique. En revanche, le Tournoi des Irlandais a peut être connu un tournant contre les Italiens. Pourquoi ? Parce que Joe Schmidt a perdu deux joueurs de son XV majeur : le pilier droit Tadgh Furlong, sorti après quatre minutes de jeu touché à la cheville, et le centre Robbie Henshaw, qui s'est sérieusement blessé au bras en plongeant pour son deuxième essai afin de résister au retour d'un défenseur italien.

L'action Conor Murray en coin

Il n'est pas nécessaire d'avoir de grands espaces pour trouver un intervalle. Les Irlandais l'ont montré à merveille avec l'essai marqué par Conor Murray au quart d'heure de jeu. Celui-ci a trouvé son origine dans un 5 contre 4 finement géré par les Celtes qui profita à Jack Conan qui termina l'action par une croisée avec Murray qui fila à l'en-but sans opposition.

Conor Murray (Irlande)Icon Sport

Le joueur

Difficile de sortir une individualité irlandais, tant les Celtes ont tous dominé leur vis-à-vis direct. Citons toutefois la belle performance de Robbie Henshaw avant sa blessure, ainsi que le doublé du jeune et prometteur ailier Jacob Stockdale.

Le chiffre : 18

Sur 19 Irlande-Italie depuis l'entrée de l'Italie dans le Tournoi des Six Nations, les Celtes ont remporté 18 de ces rencontres.