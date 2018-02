Horne s’attend à voir "une bonne réaction"

Il y avait beaucoup d’attentes sur cette sélection écossaise avant le début du Tournoi des 6 Nations. Peut être un peu trop. Dans les pourparlers d’avant Tournoi, beaucoup voyaient dans ces Ecossais, des outsiders en puissance, capables de mettre fin à l’hégémonie de l’Angleterre et de l’Irlande dans la compétition. Pourtant, malgré 10 bonnes minutes au Principality Stadium, l’Écosse a fait pchiit, écrasée par des Gallois beaucoup plus organisés et puissants qu’eux. Alors contre la France à Murrayfield, les coéquipiers de Stuart Hogg espèrent enfin lancer leur Tournoi et montrer aux observateurs du ballon ovale comme à leurs supporters, qu’il faudra encore compter sur eux pour une potentielle victoire finale.

Stuart Hogg (Ecosse) vs Pays de GallesIcon Sport

Le centre international Pete Horne s’attend d’ailleurs à une réaction d’orgueil contre les Tricolores : "Je pense qu’il y aura une bonne réaction des gars dimanche, car nous étions tous dévastés après le match contre le Pays-de-Galles. Je crois que nous pouvons battre n’importe qui dans la compétition". Conscient des lacunes de son équipe contre les Gallois, Horne reste pourtant confiant dans le style de jeu de son pays : "Nous sommes positifs. Nous pouvons causer beaucoup de problèmes aux équipes avec notre style de jeu. Nous pouvons être rapides avec le ballon tout en contrôlant le jeu." Les Bleus de Guirado se déplaceront dans l’antre de Murrayfield dimanche à 16h00 avec pour objectif, une victoire sinon rien.