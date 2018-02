Gatland, une erreur terrible !

Rugbyrama : Pour vous, le match a-t-il basculé sur cet essai refusé à Gareth Anscombe ?

Warren Gatland : Oui, pour moi, il y avait essai tout simplement. Tous les gens avec qui j'en ai parlé m'ont dit que pour eux tout était clair. Sur le moment, il nous a bien semblé que le ballon avait été bien aplati sur tous les angles de prise de vue. Voilà pourquoi nous avons été très surpris quand la décision de M. Garcès a été prise.

On vous sent très déçu....

W.G. : Oui, je le suis. On fait venir un arbitre vidéo de Nouvelle-Zélande, il a une décision importante à prendre, et il a fait une erreur terrible. A ce niveau, c'est quand même très décevant. Mais je sais aussi que quand on joue au rugby, on doit supporter ce genre de décisions. C'était une erreur humaine, et ça fait partie du jeu.

Mais sur la prestation de vos joueurs, êtes vous satisfait ?

W.G. : Je n'ai pas grand chose à reprocher à mes joueurs. Leur effort a été superbe. Nous avons quand-même empêché les Anglais de marquer le moindre point après le repos et nous avons produit du jeu jusqu'au bout....