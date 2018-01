Fall peut-il brouiller les cartes ?

Ceux qui se sont émus de voir le nom de Benjamin Fall apparaître dans la toute première liste de Jacques Brunel n'ont probablement regardé le moindre match de Montpellier, cette saison : onze titularisations en Top 14 , deux en Champions Cup et, globalement, une copie propre sous les ballons hauts et des progrès évidents en défense. Alors, peut-il brouiller les cartes au poste d'arrière en vue du test irlandais ? A priori, le Castrais Geoffrey Palis aurait aujourd'hui la faveur des pronostics mais dans l'esprit de Jacques Brunel, Benjamin Fall est bien davantage qu'un numéro 2. Considéré comme un joueur protée aux prémices de sa carrière professionnelle à l'Union Botrdeaux-Bègles en 2008 (il avait alors 19 ans), l'arrière du MHR n'a pourtant plus été appelé en équipe de France depuis 2013, la faute à une série de blessures ayant ralenti sa carrière...

Benjamin Fall (Montpellier) Crédit photo : EPCRRugbyrama

" Je ne pense pas être un joueur fragile "

Est-il fragile ? La question a fini par l'agacer: "Je me suis déjà exprimé sur le sujet. Regardez les stats des cinq dernières années. Je ne pense pas être un joueur fragile. J'ai par moments des difficultés à enchaîner des performances mais je vous rappelle que nous pratiquons un sport de contact. Tous les week-ends, on prend des pets. Et de plus en plus. Joueur fragile, c'est une étiquette qui m'a été posée par facilité. J'ai eu un problème aux croisés, à l'épaule mais dans l'ensemble, j'ai fait des saisons à 15 ou 20 matchs. Vous savez, c'est un championnat marathon et les gens oublient trop souvent que l'on s'entraîne dur, la semaine". Quoi qu'il en soit, Benjamin Fall doit aujourd'hui convaincre à l'étage supérieur. Non pas pour déchirer l'étiquette de "joueur fragile" qu'on a pu lui coller par le passé. Mais bel et bien pour jeter dans les douves celle d'"immense espoir du rugby français" qui le poursuit depuis 2008...