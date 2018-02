Eddie Jones vise Patchell

L'Angleterre cherche à gagner son troisième tournoi de rang en solo, performance inédite. Et à ce jour, il n'y a aucune raison de douter de ses capacités à relever ce défi. Les Anglais ont bien négocié leur tour de chauffe de Rome, un large succès finalement, même si l'Italie l'a contesté une heure durant avant de s'effondrer (46-15). Évidemment, l'affrontement avec les Gallois sera d'un tout autre calibre. Les hommes de Warren Gatland ont survolé leur première partie face à l'Ecosse (37-5), ils ont prestement empoché le bonus offensif en faisant claquer quelques nouveaux noms encore méconnus du grand public : Josh Navidi, Aaron Shingler, Steff Evans, Cory Hill ou Rhys Patchell.

Rhys Patchell - Pays de GallesIcon Sport

Care titulaire

Mais évidemment, les Anglais garderont le statut de favori, déjà parce qu'ils s'étaient imposés à Cardifff la saison dernière à l'issue d'un match magnifique (21-16) et un essai final de Daly en bout de ligne après une touche non trouvée de Jonathan Davies (deux hommes qui ne seront pas sur la pelouse demain). En fait, les Anglais ont gagné cinq des six derniers duels entre les deux nations, le seul couac fut l'énorme surprise de la Coupe du Monde et la remontée galloise 28-25 qui provoqua l'élimination du pays organisateur et précipita le départ de Stuart Lancaster remplacé par Eddie Jones.

Eddie Jones, le sélectionneur de l'AngleterreIcon Sport

Le sélectionneur du XV de la Rose n'a rien voulu boulversé après la victoire de Rome, il a juste remplacé Ben Te 'o par Jonathan Joseph au poste de second centre. A cause d'une blessure, il a aussi changé de demi de mêlée. Danny Care retrouvera un maillot de titulaire alors que Ben Youngs se morfondra à l'infirmerie (entorse à un genou). Les Anglais retrouveront Twickenham sûrs de leurs forces et de leur capacité à accélérer le jeu quand les ballons sont de qualité par les courses d'un Watson par exemple ou les passes ciselées de Ford et de Farrell.

North remplaçant

Les Gallois s'attendront à souffrir en défense plus qu'ils ne l'ont fait face à l'Ecosse, trop limitée en puissance. Mais Warren Gatland a reconduit exactement le même quinze de départ, même George North de retour de blessure n'a pas pu se frayer un chemin plus loin que le banc des remplaçants.

Coach Warren Gatland - Pays de GallesIcon Sport

Eddie Jones a fait son boulot habituel en conférence de presse. Il a donné du grain à moudre en pointant du doigt le demi d'ouverture Rhys Patchell, le rouquin des Scarlets, qui joue souvent arrière dans son club. Il a rappelé que c'était le troisième choix des Gallois. "Il n'a pas beaucoup d'expérience, et chaque fois qu'il aura le ballon, il aura Jonathan Joseph dans son champ de vision, ce qui ne sera pas une vue très marrante pour lui. Il jouera avec la pression et il aura besoin de beaucoup d'aide autour de lui car sinon ce sera très chaud….".

Vidéo - Jones met la pression sur Patchell 00:34

C'est ce qui s'appelle mettre la pression, mais Rhys Patchell est moins jeune qu'on le croit, 24 ans. Il ne compte que six sélections, mais il a 119 matchs professionnels derrière lui avec les Cardiff Blues et les Scarlets et jouera les phases finales européennes au printemps. Ceci dit, ce match de Twickenham représentera une vraie marche importante dans sa carrière. S'il réussit, il sera vu comme mieux qu'une doublure de Dan Biggar ou de Rhys Priestland.