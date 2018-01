De la casse pour le XV de la Rose

Charlie Ewels, Piers Francis, Jonathan Joseph, Jack Nowell et Hary Williams se sont blessés ce week-end avec leur club et ont du renoncer au camp d'entraînement de l'Angleterre à Brighton dans l'optique de la préparation pour le match d’ouverture des Six nations contre l'Italie le 4 février.

Pour Eddie Jones, c'est un nouveau coup d'arrêt après l'annonce des forfaits de Daly et Hughes pour la première partie du tournoi. Le staff anglais a donc fait appel à Henry Thomas (Bath) et Joe Cokanasiga (London Irish) pour faire le nombre. 34 joueurs étaient prévus initialement pour ce camp d'entraînement, ils ne sont plus que 31 pour préparer le déplacement en Italie.