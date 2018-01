1 jour 1 équipe : l'Ecosse, ce vent de fraîcheur

La forme du moment

Souvenez-vous en 2015, l’Écosse aurait pu (aurait dû?) être la seule nation européenne en demi-finale de la Coupe du monde. Un exploit anéanti par la décision contestée de Craig Joubert d’accorder une pénalité sur la sirène aux Wallabies. Depuis, le rugby écossais est en constante progression. Après avoir pris leur revanche 19-24 à Sydney, le XV du chardon s'est enfin révélé comme un des cadors du rugby mondial. D'abord, Stuart Hogg et ses coéquipiers tiennent tête aux All Blacks (17-22). Ce dernier est à dix mètres d'inscrire l'essai d'une victoire historique sur la sirène. Une semaine plus tard, les Écossais remettent une couche face aux Australiens, avec ce coup-ci, une victoire est écrasante 53-24 à Murrayfield. Ces récentes bonnes performances permettent au XV du Chardon d'être aujourd'hui la 5e nation mondiale au classement IRB.

Byron McGuigan saute de joie avec l'Equipe d'EcosseIcon Sport

Le joueur à suivre : Huw Jones

À seulement 24 ans, Huw Jones est en train de s'imposer au centre de la ligne écossaise. Il fait ses débuts en Afrique du Sud, dans le club de la Western Province, puis aux Stormers. De retour en Écosse au sein des Glasgow Warriors, Huw Jones conserve l'ADN de jeu de l’hémisphère sud, avec un jeu offensif et puissant. Il compte aujourd'hui 11 sélections avec le XV du Chardon. Titulaire lors de la dernière tournée d'Automne, il inscrit 3 essais en 3 matchs. Un contre les Samoa, un contre l'Australie, et enfin l'essai de l'espoir contre la Nouvelle-Zélande. Celui qui permet aux Écossais de revenir à 5 points à 2 minutes de la fin du match, suite à un coup de pied, du génie Stuart Hogg.

Huw Jones (Scotland)Icon Sport

Les absents importants

Sur la ligne arrière, l’Écosse n'a pas vraiment de grosse absence. Le problème se trouve surtout en première ligne. W. P. Nell, Zander Fagerson, George Turner, Ross Ford, Fraser Brown, Al Dickinson, seront tous blessés pour le tournoi. Ce qui fait 6 absents rien qu'entre les piliers et les talonneurs. Ce week-end, le XV du chardon, devra se passer de Richie Gray. Le Toulousain est touché au dos et espère revenir pour le deuxième match du tournoi.

Les failles

Depuis 2015, la force de l’Écosse est devenue sa ligne arrière avec des joueurs comme Russell, Hogg Jones... au détriment du pack. L'énigme aujourd'hui reste la première ligne. La mêlée écossaise sera-t-elle au niveau pour rivaliser avec les meilleurs packs ? Une des autres interrogation concernant le XV du Chardon se pose concernant leur capacité à gagner des matchs officiels de très haut niveau. Déjà, il y a ce quart de finale contre l'Australie, mais aussi le dernier tournoi, où l’Écosse termine 4e avec un bon calendrier. En novembre, ils se sont montrés au niveau des toutes meilleures nations mondiales. Cet hiver, il faudra confirmer.

L'équipe d'Ecosse lors du test Ecosse / SamoaGetty Images

Pourquoi peuvent-ils remporter le tournoi ?

Sur le papier, ils ont bien évidemment montré qu'ils avaient les armes pour dompter les toutes meilleures équipes. La ligne d'arrière propose un jeu d'une précision et d'une intensité de très haut niveau. De plus, au-delà du mur d'Hadrien, les années paires ou impaires n'ont pas une réelle importance, le calendrier s'équilibre d'une année à l'autre. Néanmoins, ils n'auront que deux réceptions lors de la deuxième, et troisième journée contre la France, puis l'Angleterre. Ce week-end, ils ouvriront le tournoi à Cardiff, contre le Pays de Galles. Ils le clôtureront par deux déplacements en Irlande puis en Italie. L’Écosse n'a jamais remporté le tournoi depuis qu'il est composé de 6 nations, cette année peut être la bonne.

Ecosse vs SamoaIcon Sport

La fiche de l’Écosse

Sélectionneur : Gregor Townsend

Capitaine : John Barclay

Stade : Murrayfield 67 000 places

Classement du dernier tournoi : 4e

Dernière victoire : 1999.

Par Baptiste Barbat