Quel hymne vous fera le plus vibrer ?

Chaque année, les 5 minutes qui précèdent le coup d'envoi des rencontres du 6 Nations sont l'occasion d'augmenter de manière conséquente le son de votre téléviseur. Qui n'a jamais vibré devant un Murrayfield à capella, ou devant les deux Irlandes réunies clamant l' "Ireland call". Certes notre chauvinisme nous dira que rien ne vaut un "Aux armes citoyens", mais une fois de plus, aucun des 5 autres chants ne devrait vous laisser insensible.

Land of my fathers (Pays de Galles)

La terre de mes ancêtres, un hymne calme, ou l'émotion grimpe crescendo au fil de la musique. Bien aidé par l'acoustique du Principality Stadium de Cardiff, ce chant rappel au peuple Gallois que "des guerriers vaillants ont donné leur sang pour la liberté."

God Save the Queen (Angleterre)

Ce n'est peut-être pas le plus transcendant des chants Anglo-saxons, mais le « God Save the Queen » ou « the King » suivant la royauté fédère tout un pays derrière sa couronne. Ce chant ne ferait pas bonne figure en guise de discours d'avant match, mais reste le plus solennel.

Amhrán na bhFiann (Soldier's song) et l'Ireland's Call (Irlande)

Le chant du soldat est l'hymne officiel de la république d'Irlande, mais le XV du Trèfle représentant les deux Irlandes, l'Ireland's Call est également joué. Si le premier chant déclare "Nous sommes des soldats au service de l'Irlande pour jurer d'être libre", le second à bien entendu pour but de rassembler les 4 provinces irlandaises, en exclament "Shoulder, to shoulder, we'll answer Ireland call" Épaule contre épaule nous répondant à l'appel de l'Irlande.

Flower of Scotland (Ecosse)

Le chardon, fleur d’Écosse, pour laquelle les Scots "se sont dressés face à l’ennemi, pour qu'ils y réfléchissent à deux fois". Ce chant introduit par les Cornemuses et concluent à capella sous-entend un ennemi que le public, autrefois clamait "Bastard" aujourd'hui "England".

Fratelli d'Italia (Italie)

Dans un style différent, plus proche de la Marseillaise, les frères d'Italie déclarent "Nous sommes prêt à la mort, l'Italie appelle". Pas aidés par un Stadio Olimpico dégarni, ces dernières années, espérons pour nos voisins, que l'Italie reconquière son public.