Pourquoi le jeu au pied de Beauxis sera précieux aux Bleus

Les Ecossais l'ont annoncé haut et clair : la gifle qu'ils ont reçue au pays de Galles la semaine dernière (34-7) n'entame en rien leurs ambitions de jeu. Ils joueront donc comme ils savent le faire : en déplaçant sans cesse le ballon, en lançant des relances des quatre coins du terrain, en multipliant les passes.

L'entraîneur des avants écossais Dan McFarland insistait encore sur ce point cette semaine : "Quoi que l'on fasse, on doit le faire à fond. Notre style est ambitieux, mais on va l'assumer. On joue parfois sur le fil du rasoir, et il peut y avoir des erreurs. Mais les équipes qui jouent un rugby classique ou conservateur ne gagnent pas de titres."

Lionel Beauxis - FranceImago

Au moins, les Bleus ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus. Les Ecossais vont, une fois encore, "envoyer" du jeu. Dans ces conditions donc, la capacité des Tricolores à occuper le terrain et à contenir les Celtes dans leur camp sera déterminante. Et c'est là que Lionel Beauxis sera attendu.

Pour contenir les Ecossais dans leur camp

Ce n'est un secret pour personne. L'ouvreur lyonnais possède une puissance rare dans l'exercice du jeu au pied. Grâce à son pied droit magique, l'ex-Toulousain est capable de tenir n'importe quelle équipe adverse à distance, à l'image de Morné Steyn au Stade français. Or, les Bleus ont clairement failli dans ce secteur face à l'Irlande, où ils ont reçu une véritable leçon de la part de Conor Murray et Jonathan Sexton. Ils n'ont donc jamais été en mesure de se mettre réellement à l'abri des assauts interminables des Celtes.

Jonathan Sexton (Irlande) vs France le 03/02/2018Icon Sport

Pour convertir les fautes écossaises en points pour les Bleus

L'échec au pied de l'ouvreur toulonnais Anthony Belleau a suffisamment fait coulé d'encre... Nombre d'observateurs identifient cette pénalité manquée comme le tournant du match. Sans pour autant leur donner totalement tort, l'on serait tenté de nuancer ce constat en rappelant l'incroyable possession des Irlandais à Saint-Denis (68%)...

Anthony Belleau (Equipe de France) vs Irlande le 03/02/2018Icon Sport

Cette fois, le scénario est différent. Sur le papier, les avants bleus semblent plus puissants que leurs homologues écossais : qu'il s'agisse des secteurs de la mêlées, des mauls ou du jeu au sol, les Tricolores peuvent pousser les Celtes à la faute. Des fautes que Beauxis aura la lourde mission de convertir en points. Dans ces conditions, la précision de Beauxis face aux perches sera précieuse.

En club, l'ouvreur lyonnais culmine à plus 90 % de réussite. Une statistique qui convient largement aux standards internationaux, se situant aux alentours de 80-85 %. Les chiffres sont là. Maintenant, place à la réalité du terrain.