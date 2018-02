L'Irlande avec une charnière Murray-Sexton pour affronter les Bleus

Joe Schmidt a décidé de faire confiance à la charnière Connor Murray et Jonathan Sexton face aux Bleus. Au centre, la paire Bundee Aki et Robbie Henshaw va débuter entourée de Keith Earls et Jacob Stockdale aux ailes. A l'arrière Rob Kearney a été titularisé. Devant, Cian Healy, Rory Best et Tadhg Furlong formeront la première ligne. Iain Henderson et John Ryan sont associés en deuxième ligne. En troisième ligne, Van der Flier, Stander et O'Mahony seront présents dès le coup d'envoi.

Le XV de l'Irlande : 15. Kearney ; 14. Earls, 13. Henshaw, 12. Aki, 11. Stockdale ; 10. Sexton, 9. Murray ; 7. Van der Flier, 8. Stander, 6. O'M ahony ; 5. Ja. Ryan, 4. Henderson ; 3. Furlong, 2. Best (cap), 1. Healy.

Les remplaçants : 16. Cronin, 17. J. McGrath, 18. Jo. Ryan, 19. Toner, 20. Leavy, 21. L. McGrath, 22. Carbery, 23. McFadden.