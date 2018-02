Guirado : "J’ai su me remettre en question"

Rugbyrama : Guilhem, on vous avait quitté en novembre dernier avec le maillot bleu meurtri. Avez-vous relevé la tête ?

Guilhem Guirado : Les résultats de l’équipe de France se doivent d’être meilleurs. J’étais à l’image de nos résultats sur le terrain, déçu. Cela montrait une faillite collective. On est tous responsables même si c’est compliqué de trouver des explications. Cela a été un mal global, on a complètement perdu nos moyens. Mais c’est du passé. J’ai retrouvé le sourire et la joie de vivre avec ce groupe qui a énormément travaille durant ces quinze jours.

Mais faut-il totalement balayer cette année 2017 ou au contraire ne pas oublier d’où vous venez ?

G.G : Je peux vous promettre que tous les joueurs qui étaient présents en novembre ne peuvent pas effacer cette période d’un coup de crayon. Il faut faire en sorte que chaque déconvenue nous fasse murir.

Lors de son dernier match contre le Japon, le XV de France a essuyé les sifflets de la U Arena. Il faudra aussi reconquérir vos supporters…

G.G : Je n’avais pas trop entendu ces sifflets. Je garde un mauvais souvenir de la U Arena mais j’ai avalé tout ça pour revenir plus fort. On veut que nos supporters partagent avec nous des moments de bonheur. On a envie de communier avec ce public.

Guilhem Guirado et Hugo BonnevalIcon Sport

Avez-vous hésité à conserver votre capitanat ?

G.G : J’ai eu la chance d’avoir un mois de décembre et de janvier assez copieux avec Toulon. Avec, ça a été assez compliqué de digérer les défaites de novembre. Je ne supporte pas de perdre mais j’ai su me remettre en question. J’ai essayé de ne pas trop penser à toutes les polémiques autour du XV de France.

Quel rôle peut jouer le XV de France dans ce Tournoi ? Se contenter d’une cinquième place comme le prédisent les Britanniques ?

G.G : Je laisse place aux spéculations. Je sais juste que ce premier match contre l’Irlande sera déjà un tournant dans ce Tournoi. C’est à travers la force du groupe qu’on pourra s’en sortir. Ce n’est pas UN joueur qui va sauver la patrie.