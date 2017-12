Daly et Hughes forfaits pour le début des 6 Nations

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. L'équipe d'Angleterre devra se passer des services de l'ailier Elliot Daly (25 ans, 19 sélections) et du troisième ligne Nathan Hugues (26 ans, 12 sélections) pour son entrée dans le Tournoi des 6 Nations, édition 2017/2018. Touché à la cheville (pour l'ailier) et au genou (pour le troisième ligne), ils devraient être éloignés des terrains, respectivement pour dix et douze semaines. Pour rappel, le XV de la Rose entamera son tournoi le 4 février prochain en Italie.

Le reste du programme anglais :

Angleterre - Galles (samedi 10 février, Londres, 16h)

Ecosse - Angleterre (samedi 24 février, Edimbourg, 16h)

France - Angleterre (samedi 10 mars, Saint-Denis, 17h45)

Angleterre - Irlande (samedi 17 mars, Londres, 15h45)