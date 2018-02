Camera isolée : les débuts de Jalibert

Un début de match compliqué

Le demi d’ouverture français donne le coup d’envoi du match

Jalibert (France) vs IrlandeRugbyrama

Sur la première action irlandaise, Matthieu Jalibert rate son plaquage sur l’ailier Stockage.

JalibertRugbyrama

Tout de suite sollicité par les ballons hauts irlandais, le jeune joueur de 19 ans perd son duel face à l’arrière Kearney.

Matthieu Jalibert (France-Irlande) 6 NationsRugbyrama

Un premier ballon d’attaque pour l’équipe de France. Jalibert fixe bien le centre irlandais et voit un léger surnombre sur l’extérieur. Sa passe pour Chavancy arrive dans le bon tempo.

Matthieu Jalibert (France-Irlande) 6 NationsRugbyrama

Sans pression, le Bordelais voit sur cette phase de jeu un second rideau pas bien couvert par les Irlandais. Le choix du jeu au pied et donc judicieux car en écartant, les Français se seraient retrouvés avec un 3 contre 3. Cependant, la réalisation est manquée et le ballon est redonné trop facilement aux joueurs en verts.

Matthieu Jalibert (France-Irlande) 6 NationsRugbyrama

Après avoir pris ses marques, le jeune ouvreur a essayé de diriger le jeu des Bleus

Phase de jeu intéressante. Les Français sont pour une des premières fois du match en profondeur. Les Irlandais montent assez vite et Jalibert décide de jouer à la main. Sa passe sautée a pour but de solliciter les extérieurs. 4 Irlandais contre 7 Français, le choix est juste. Peut être aurait-il pu fixer un peu plus la défense car Thomas va se retrouver sans espace à la fin de l’action.

Matthieu Jalibert (France-Irlande) 6 NationsRugbyrama

Les Bleus n’ont pas souvent eu le ballon. Mais intéressons nous à cette situation : Vakatawa a quitté son aile, et c’est bien dommage car un surnombre se dessinait dans le sens du jeu. Jalibert décide de solliciter ses avants sur la ligne d’avantage. Le jeu dans le dos avec Lamerat était sans doute un meilleur choix. Cela aurait permis à la France d’avoir de la vitesse, surtout que Thomas arrive au soutien pour apporter des solutions.

Matthieu Jalibert (France-Irlande) 6 NationsRugbyrama

Cette fois, le jeune demi d’ouverture décide de jouer dans le dos avec un leurre du deuxième ligne Itturia pour son centre Chavancy. Jalibert joue parfaitement le coup avec une passe presque cachée. Pour autant, Vakatawa semble bien trop en avance pour arriver avec de la vitesse sur son aile…

Matthieu Jalibert (France-Irlande) 6 NationsRugbyrama

La France est dans une "bonne période". Elle joue dans le camp irlandais. Après avoir écarté souvent le jeu, le jeune demi d’ouverture choisit d’attaquer la ligne pour la première fois du match. Le talentueux numéro 10 voit un trou dans la défense irlandaise et s’y engouffre. Il trouvera derrière Vakatawa, une nouvelle fois décevant dans son choix du jeu au pied par dessus… Dommage.

Matthieu Jalibert (France-Irlande) 6 NationsRugbyrama

Pas forcément connu pour ses qualités en défense, Matthieu Jalibert défend ici très bien en venant couper les extérieurs avec une montée en pointe sur le centre Aki, qu’il retrouvera quelques minutes plus tard…

Après une bonne défense du XV de France et un ballon cafouillé par les Irlandais, Slimani tape au pied. Jalibert fait ensuite parler sa vitesse, pour déposer Henshaw et mettre la pression sur Kearney.

Matthieu Jalibert (France-Irlande) 6 NationsRugbyrama

C’est l’image qu’on ne voulait pas voir… Forcement visé par les attaques irlandaises, Bundee Aki vient défier de plein fer Matthieu Jalibert. Le jeune Bordelais ne s’échappe pas, et le genou de l’Irlandais vient heurter violemment celui du Français. Victime d’une rupture partielle du ligament croisé postérieur, il sera obligé de sortir, remplacé par Anthony Belleau.

Matthieu Jalibert (France-Irlande) 6 NationsRugbyrama

Au final, difficile de tirer de grands enseignements de la première sélection de Jalibert. Pour autant, en trente minutes, on a pu déjà observer les qualités du Bordelais et les défauts à travailler pour atteindre le niveau international. Sa blessure a tout de même désorganisé le jeu des Bleus et l'entrée de Belleau n'a pas changé la physionomie du match.