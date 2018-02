BMW lance son Tournoi

Plus de trois cents convives avaient répondu à l'invitation, bravant la pluie et le froid. Trois cents privilégiés au cœur du plus grand espace commercial du BMW Group à Paris construit sur 6 000 m² qui ont pu assister au lancement de l'opération "Tournoi des 6 Nations". Vincent Salimon a lancé cette magnifique soirée en remerciant évidemment Pascal Mitsch, directeur de la Succursale accueillant la soirée, mais aussi Cyril Jacquin, directeur après-vente,

Romain Brandela de la direction Sponsoring-Events et Franck-Emmanuel chloder, directeur marketing- partenariat France. Au cours de cette soirée rythmée par les différents films consacrés au XV de France et à ses deux prochains adversaires, l'Irlande et l'Ecosse, Vincent Salimon a rappelé combien la marque BMW était fière d'être un des partenaires principaux de la FFR et du XV de France de puis 2013.

Un contrat qui a déjà été renouvelé en fin d'année 2016 et qui court jusque'en 2020. "BMW, c'est le prestige, la puissance, la vitesse, l'élégance, mais aussi la victoire, a souligné le président de BMW groupe France. Voilà pourquoi nous attendons aussi que l'équipe de France gagne ses prochains matchs. Nous y croyons et nous sommes de tout cœur à fond derrière les hommes du sélectionneur Jacques Brunel."

Le XV de France, justement, parlons-en. Pour présenter les enjeux de ce Tournoi, millésime 2018, le président de la Fédération Française de Rugby, bernard Laporte, mais aussi son vice-président Serge Simon et le Directeur Général Sébastien Conchy, étaient parmi les convives. Bernard Laporte a ainsi pu se remémorer quelques bons souvenirs en visionnant le film consacré au XV de France et relatant les exploits passés, notamment les victoires des Bleus au cours de la période où Bernard Laporte était sélectionneur.

Et ce dernier de raconter cette petite annecdote, tirée de l'intimité des Bleus : "J'ai déjeuné ce midi (mercredi) avec Jacques Brunel à Marcoussis et je luis disais qu'il y a quelques années l'Irlande ou l'Ecosse ne nous battaient jamais. Ces équipes, nous les dominions et nous n'avions pas de crainte avant de les affronter. C'est cet état d'esprit que nous souhaitons retrouver. C'est pourquoi nous avons pris des décisions fortes et pourquoi nous mettons en place des réformes importantes. J'ai dit à Jacques (brunel) que je souhaitais retrouver au sein de ce groupe le plaisir de jouer ensemble et de gagner." Et d'ajouter avec une pointe de fierté : "Depuis le début du rassemblement, je sens de la sérénité et je vois beaucoup de sourire, c'est plutôt bon signe." Des propos qui ont ravi les convives mais aussi Vincent Salimon qui n'a cessé de marteler son soutien envers les Bleus, toyt en rappelant l'engagement de BMW également auprès des féminines et des équipes de jeunes de la FFR.

Au cours de la soirée, au milieu des nombreux modèles BMW dont la nouvelle X2 (sortie commerciale programmée le 1er mars prochain), les convives ont aussi pu se réjouir d'un cocktail dînatoire organisé par Midol Sport et profiter de la présence du comédien Fred Testot, ambassadeur de la marque allemande. Une belle soirée qui en appelle d'autres. Et pour cause. BMW organisera avant chacune des rencontres des Bleus en France une soirée afin de soutenir le XV de France. C'est ainsi qu'avant le fameux Crunch entre les hommes de Jacques Brunel et l'Angleterre, un grand "Battle" se tiendra au sein du Show room BMW, situé sur la très chic avenue George V. Avec, encore une fois, des invités prestiugieux et quelques surprises.