Banet : "On gagne par notre défense"

Sortie en fin de match pour un protocole commotion, les tests se sont montrés positifs pour Cyrielle Banet. L'ailière du XV de France est actuellement en Écosse avec le reste de l'effectif pour préparer la deuxième rencontre du Tournoi.

La première s'était bien déroulée puisque les Bleue se sont imposées 24-0. "On n'est pas vraiment surprise, on est très contente de ce qu'on a produit, même s'il y a pas mal de chose à améliorer." Explique Cyrielle Banet. "Tout le monde a pris du plaisir, c'était un match important, on était à domicile, à Toulouse, il y avait du monde, et on s'était bien préparé."

Cyrielle Banet - France FéminineIcon Sport

Entre le fait de s'imposer largement, ou ne prendre aucun point, la joueuse de Montpellier choisi les deux. "L'un ne va pas sans l'autre. On gagne par notre défense, parce que plusieurs fois, elles se retrouvent dans notre camp et on les repousse à chaque fois."

" On travaille plus sur nos matchs que sur ceux de l'adversaire "

De retour à Marcoussis dimanche dernier, les filles ont retrouvé le terrain lundi. Entre temps, il y a également eut les fameuses séances vidéos. "On travaille beaucoup sur nos matchs, sur ce qu'on est capable de produire, plus que sur l'adversaire. Mais les coachs nous expliquent comment nos adversaires jouent et comment on doit s'adapter."

Par Baptiste Barbat.