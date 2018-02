1 jour 1 équipe : l'Italie, éviter la cuillère de bois

La forme du moment

L'Italie n'est pas au mieux. Lors de l'année 2017, les Italiens n'ont remporté qu'une seule victoire en onze matchs disputés. C'était le 11 novembre dernier contre les Fidji (victoire 19-10), la Squadra Azzura avait mis fin à une série de neuf défaites consécutives. Parmi elles, cinq proviennent d'un tournoi 2017 complètement raté, duquel l'Italie n'a ramené comme trophée qu'une cuillère de bois. En 2016, c'est un peu mieux. Victorieux à trois reprises, ils avaient même réussi l'exploit de faire chuter l'équipe d'Afrique du Sud et avaient également battus le Canada et les Etats-Unis.

Josua Tuisova (Fidji) et Dean Budd (Italie) lors du test match entre l'Italie et les FidjiGetty Images

Quatre succès en deux ans. Un bilan bien trop maigre pour cette nation que tout le monde pensait en progrès ces dernières années.

Le joueur à suivre : Ian McKinley

Irlandais d'origine, McKinley a connu ses premières sélections en Italie lors de la dernière tournée de novembre. En club, il a découvert le haut niveau avec le Leinster, disputant son premier match au cours de la saison 2009-2010. Aveugle de l'oeil gauche après une blessure subie au cours d'un match, il est obligé de quitter l'Irlande pour Viadana (Italie) avant de rejoindre Zebre en 2015-2016. Aujourd'hui, il évolue à Trévise depuis deux saisons. Buteur plutôt fiable, c'est lui qui devrait commencer à l'ouverture côté Italien et il devrait même prendre la responsabilité du tir au but.

Ian McKinleyGetty Images

Les absents importants

Quatre joueurs figurent parmi les absents de marque. Michele Campagnaro, trois-quart centre de 24 ans, 31 sélections, est un des cadres de la Squadra Azzura et a dû déclarer forfait pour une rupture du ligament croisé du genou gauche. Angelo Esposito, ailier de 24 ans a lui été victime d'une rupture du croisé antérieur droit. A noter également les absences de Ornel Gega (12 sélections) et de Federico Zani (5 sélections).

Michele Campagnaro - ItalieIcon Sport

Les failles

La défense surtout. Cette équipe Italienne concède beaucoup trop de points pour pouvoir prétendre à des victoires au niveau international. 34 points encaissés en moyenne sur l'ensemble de leurs matchs en 2017. C'est beaucoup trop d'autant plus que leur attaque ne leur permet pas de combler ce déficit défensif (14 points marqués en moyenne en 2017). L'autre constat c'est que la Squadra Azzura n'a plus réussi à installer un véritable demi d'ouverture buteur depuis Diego Dominguez. Il y a eu Ramiro Pez ou Luciano Orquera qui ont endossé ce rôle mais avec moins de succès que l'ancien ouvreur du Stade Français.

Diego Dominguez (Toulon)Icon Sport

Que peuvent-ils espérer ?

Une victoire contre l'Ecosse ? Oui et encore.. il est difficile d'imaginer une victoire des Italiens contre n'importe qui dans ce tournoi des 6 nations. Avec trois déplacements et la réception de l'Angleterre et de l'Ecosse, l'Italie arrive dans une compétition qui s'annonce très compliquée une nouvelle fois. L'objectif sera sûrement d'embêter le plus possible les autres équipes, grappillant quelques points de bonus par ci par là. Et pourquoi pas, arracher une victoire dans la dernière rencontre contre l'Ecosse.

La fiche de l'Italie :

Sélectionneur : Connor O'shea.

Capitaine : Sergio Parisse.

Classement au dernier tournoi des 6 nations : 6ème.

Meilleur classement : 4ème.