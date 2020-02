Deux matches, deux victoires, 9 points et une place de leader, la France signe un début de Tournoi parfait pour une équipe en construction. Après le succès de prestige face à l’Angleterre, le XV de France a écarté l’Italie avec le bonus offensif. Très solides en défense face aux Anglais, les Bleus ont pu face aux Italiens commencer à mettre en place leur jeu d’attaque. Grégory Alldritt a, de son côté, réalisé une nouvelle performance de très haut niveau en troisième ligne. Des promesses qui demandent confirmation. Le choc au pays de Galles, samedi 22 février, sera un test marquant pour cette jeune équipe.

Vidéo - Lafond : "Les Bleus favoris ? N’oubliez pas qu’ils étaient cancres il y a peu !" 04:07

Leadership en jeu en Top 14

Le Top 14 profite de ce week-end pour faire son retour. Une 15e journée marquée par un choc : Bordeaux-Bègles, le dauphin, reçoit Lyon, le leader. Les deux équipes se partagent les deux premières places depuis le début de la saison. Qui sera leader samedi soir ? Lyon peut creuser l’écart, Bordeaux peut reprendre le trône. L’UBB n’a pour l’instant jamais chuté à domicile.

En bas de classement, la course au maintien fait rage : 6 équipes pour 4 places. Entre Brive, 9e, au Stade Français Paris, lanterne rouge, il y a seulement 9 points. Et deux équipes "surprises" : Castres et Pau. Le CO et la Section avaient d’autres ambitions cette saison mais se retrouvent englués en bas de tableau. Pau, plus mauvaise équipe à domicile, reçoit Clermont samedi. Castres, pire équipe à l’extérieur - 0 point inscrit ! - se rend à Agen dimanche pour un choc entre concurrents directs. Peuvent-ils sauver leur peau cette saison ? On en débattra dans l’émission. Rendez-vous à 17h pour Poulain Raffûte.