Avant le match des grands demain, les petits Français et Irlandais avaient rendez-vous eux aussi pour un match au sommet. Les Français étaient prévenus, les U20 du XV du trèfle voulaient aussi venir en France pour s'imposer. Lors de la première journée, les Irlandais avaient écrasé les Gallois 53 à 5. Et pour ce duel, deux changements de dernière minute ont quelque peu bouleversé les plans de Jean-Marc Béderède, le manager des Français. Esteban Capilla et Robin Bellemand ont dû déclarer forfait pour la rencontre en raison de tests positifs au Covid le matin. Du coup, Valentin Simutoga et Noé Della Schiava sont entrés dans le XV, et Thomas Cretu et Joseph Exshaw ont fait leur apparition sur le banc.

Un changement qui n'a pas perturbé les Bleuets dans ce premier acte. Avec de l'engagement, les Français ont ouvert le score dès la 6e minute de jeu par le pied du jeune arrière Max Auriac. Une ouverture du score qui a réveillé les Irlandais. Les jeunes du XV du Trèfle ont joué tous les ballons durant cette première période. Même si les pénalités étaient "tentables", les Verts sont allés en touche. Et à ce jeu là, les Français ont bien, très bien défendu. Zéro point concédé pendant plus de trente minutes. Ce sont même les Bleuets qui ont été pragmatiques. Pour une de leurs rares entrées dans les 22m irlandais, les jeunes U20 français ont su faire mouche avec un essai, après une combinaison en touche, du talonneur catalan Victor Montgaillard. Mais les Irlandais n'ont pas changé leur philosophie de jeu en jouant tous les ballons. Avant la pause, à force d'insister, de mettre à la faute les Bleuets, le XV du Trèfle a trouvé la solution. C'est le pilier droit McGuire qui a enfoncé la défense bleue (10-7, 34e).

L'essai irlandais inscrit après la sirène

Après 40 minutes avec un très gros rythme, la seconde période a connu plus de déchets. Les jeunes joueurs de moins de 20 ans ont fait plus d'en-avant, plus de fautes, avaient moins de précisions. Mais ça n'a pas empêché Auriac de rester stable devant les perches en convertissant deux pénalités (16-10, 58e). Le tournant du match est arrivé cinq minutes plus tard. Après une très grosse mêlée française, l'arbitre écossaise Hollie Davidson a donné une pénalité. 45 mètres, à droite des perches irlandaises, le jeune Louis Foursans-Bourdette a demandé les trois points... Mais a trouvé le poteau ! Une action qui laissera des regrets pour les Bleuets puisque, ensuite, les Irlandais ont campé lors des dix dernières minutes dans les 22m, puis les 5m français. Et à force d'insister, comme en première période, le XV du Trèfle a trouvé la solution. Après plusieurs mauls, pick and go, le ballon est écarté pour le centre Brownlee qui a inscrit l'essai de la gagne après la sirène. La transformation, 22m légèrement à droite de Tector, passant entre les poteaux.

À la maison, au stade Maurice-David d'Aix, les Bleuets s'inclinent en tout fin de match 17 à 16 face à l'Irlande. Un échec qui plombe les espoirs de grand chelem des jeunes Français. Les Irlandais, avec 9 points, prennent la tête du classement.