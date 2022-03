Au quart d'heure de jeu, tout laissait penser que ce jeudi soir allait se transformer en une petite balade pour les Bleuets, et pourtant ! Après deux essais signés Fonnicola et Moukoro, les Français maîtrisaient la rencontre (17-3, 17è). Mais ça, c'était avant que les joueurs de Jean-Marc Béderède ne plonge encore une fois vers une grosse indiscipline. Il n'en fallait pas moins pour les Gallois ne reviennent dans la rencontre grâce à deux essais en quelques minutes. Une fin de premier acte très compliquée pour le XV de France, terminée à treize contre quinze après deux cartons jaunes écopés par Moukoro et M'Foudi. À la pause, les Français mènent tout de même de cinq unités, 20-15.

Le début de second acte allait être important; les Bleuets en étaient conscients. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont fait le boulot. Après avoir fait le dos rond en infériorité numérique, ils ont planté le coup de poignard par l'intermédiaire du talonneur Connor Sa. La suite de la rencontre s'est jouée dans un faux rythme avant qu'Enzo Reybier ne surgisse pour offrir le point de bonus offensif aux Bleuets. Opportuniste, le jeune oyonnaxien a intercepté une passe galloise pour terminer derrière les poteaux.

En fin de match, les deux entrants, Auriac et Tarel réussiront à franchir la ligne pour participer à la fête et sceller une large victoire tricolore sur le score de 47-15. Le XV de France U20 rentre de Cardiff avec le sentiment du devoir accompli et peut préparer sereinement la réception de l'Angleterre samedi prochain sur la pelouse d'Aimé-Giral.