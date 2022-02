15. Max Auriac : 7,5 /10

Presque parfait face aux perches (8 sur 9), l'arrière toulousain s'est également montré très propre sous les ballons hauts. Présent pour aller inscrire le dernier essai des Bleuets. Auteur de 26 points !

14. Axel Bevia : 6,5/10

Sur son premier bon ballon, l'ailier du MHR s'est montré assez rapide pour aller marquer sur un bon ballon de récupération. L'arrière de formation a souvent été cherché dans les airs par ses partenaires. Il aurait pu inscrire un doublé sans un en-avant dans l'en-but au moment d'aplatir en bout de ligne.

Tournoi des 6 Nations U20 2022 - Axel Bévia (France)Icon Sport

13. Emilien Gailleton : 7/10

Offensivement, le centre agenais n'a pas eu beaucoup de ballons à jouer. En défense, Gailleton a été important pour annihiler les offensives italiennes coupant à plusieurs reprises des surnombres.

12. Louis Le Brun : 8/10

Le Castrais a été précieux et a souvent été cherché en tant que premier attaquant pour mettre les Bleus dans l'avancée. En deuxième mi-temps il joue parfaitement le coup pour envoyer Auriac dans l'en-but, avant d'être l'auteur d'une action de grande classe qui aurait pu faire essai sans un en-avant de Bevia dans l'en-but. Précieux par l'apport de son pied gauche.

11. Enzo Reybier : 8,5/10

L'homme de la première mi-temps. L'ailier est l'auteur du premier essai, en étant opportuniste et récupérant la passe de Jauneau à la base pour Tixeront. L'Oyonnaxien est ensuite à la base du deuxième essai : en position de demi de mêlée, il voit un trou près du ruck avant de servir Robin Bellemand. Une inspiration qui amène l'essai de Dayral. En deuxième mi-temps, il amorce la contre-attaque amenant l'essai de Max Auriac. En défense, Reybier s'est montré agressif assénant quelques gros plaquages.

10. Emile Dayral : 6/10

Un drop manqué en début de match puis une interception qui permet aux Italiens de revenir dans le match en début de deuxième mi-temps. L'ouvreur agenais a connu des débuts de mi-temps difficiles. Il a trouvé les ressources pour inscrire le deuxième essai français en étant au relais de Théo Ntamack.

9. Baptiste Jauneau : 8/10

Parfait dans l'animation, le demi de mêlée clermontois est à l'origine du premier essai des Bleuets. Jouant un petit de coup par-dessus par lui-même, il a retrouvé Enzo Reybier à l'intérieur pour lancer les Bleus.

8. Théo Ntamack : 7,5/10

Il a été dans tous les bons coups ! Souvent utilisé en position de premier attaquant, il a constamment avancé ballon en main. Puissant mais aussi altruiste au moment de négocier un deux contre un d'école pour envoyer Émile Dayral derrière la ligne. Un bon match du Toulousain.

7. Killian Tixeront : 7,5/10

Le capitaine français s'est mis au niveau de ses deux compères de la troisième ligne. Peut-être un peu moins en vue au niveau de l'attaque, le Clermontois s'est "contenté" de défendre, stopper les attaques transalpines sans jamais se faire sanctionner. Il a essayé de faire jouer derrière lui à chacune de ses courses, souvent avec de la réussite.

6. Léo Banos : 8/10

Le troisième ligne du Stade montois, comme à la maison ce vendredi, a fait plaisir à un public acquis à sa cause. Il n'a laissé aucune miette aux Italiens dans les airs, se montrant dominant et précis dans ce secteur. Léo Banos Il s'est également montré actif en défense, sans jamais subir les impacts.

Tournoi des 6 Nations U20 - Léo Banos (France)Icon Sport

5. Hugo Auradou : 5/10

Pénalisé à deux reprises dans le premier acte, le numéro cinq français a réalisé une prestation en demi-teinte. Présent en défense, il s'est montré trop discret en attaque. Même s'il a été présent dans les rucks, il n'a jamais mis les Bleuets dans l'avancée.

4. Samuel M'Foudi : 5,5/10

Tout comme son coéquipier dans la cage bleue, le deuxième ligne perpignanais a souffert dans les impacts, n'arrivant pas à générer de l'avancée ballon en main. Sa grande taille laissait imaginer une grosse activité dans les airs pour lui, mais là aussi, son manque de présence reste dommageable. À noter ses deux ballons récupérés dans les vingt-deux mètres tricolores dans le second acte.

3. Robin Bellemand : 8/10

Quel match du pilier droit ! Solide en mêlée fermée et poussant son adversaire à la faute deux fois, il est à créditer d'actions de classe de véritable pilier moderne. Sa prise d'intervalle et sa magnifique passe sur le deuxième essai français rend un peu plus de relief à une prestation réussie.

2. Victor Montgaillard : 7/10

Propre et efficace, voilà deux mots qui résument parfaitement le match du talonneur français. Précis sur ses lancers et tonique à chaque percussion de sa part, il a magnifiquement négocié un surnombre à la demi-heure qui a permis aux Bleus d'inscrire leur troisième essai. Remplacé par Boudou à la 54ème minute. Le Clermontois a parfaitement pris la relève.

1. Mathis Perchaud : 8,5/10

Comme Robin Bellemand, le pilier gauche des Bleuets a espanté son monde ce vendredi soir. Homme du match, il n'a jamais cessé de pourrir les rucks italiens, grattant des ballons importants. Serein en mêlée et mobile dans le jeu, il n'a rien raté et aura mérité l'ovation du public montois !