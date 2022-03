L’équipe de France des moins de 20 ans aura rempli sa part du contrat pour tenter d’arracher à l’Irlande la victoire finale dans le Tournoi des VI Nation U20, mais la difficile victoire face à l’Angleterre ne suffira pas aux bonheur des Bleuets, qui doivent s’incliner devant le grand-chelem irlandais. Néanmoins, les jeunes pousses françaises auront régalé le public durant toute la compétition, et ont posé des jalons pour le futur...

Sans véritable pression dans cette rencontre, hormis la rivalité ancestrale entre Français et Anglais, les deux équipes ont mis du volume pour faire le spectacle. Mais sous une pluie battante, difficile de proposer de grandes envolées. Alors les Bleuets se sont appuyés sur la puissance de leur pack pour inscrire un premier essai, consécutif à un ballon porté et finalement conclu par le pilier droit Yemsi (7-3, 5e minutes). Dans le sillage d’une mêlée impressionnante, les jeunes coqs ont fait fructifier ce premier avantage, avec une nouvelle pénalité de Barré. Dans une première période marquée par d’inévitables en-avants en série et une tension permanente entre les deux équipes. L’Angleterre a su relever peu à peu la tête, mais s’est heurté sur une solide défense française en fin de premier acte, que les Bleuets ont terminé en tête a tableau d’affichage 10-3. Si les deux équipes ont fait preuve d’envie et de bonnes intentions, les conditions humides régnant sur la Catalogne n’ont pas favorisé le spectacle. Et si les débats se sont ensuite équilibrés, les jeunes français ont tout de même tenté de produire du jeu.

Des conditions humides et beaucoup de maladresse

Mais avec un ballon glissant, les maladresses ont été nombreuses et le jeu haché. Totalement dominateurs en début de second acte, les Bleuets ont creusé un peu l’écart par une pénalité supplémentaire d’Auriac (13-3, 50e minute). Mais l’Angleterre s’est montrée pragmatique, et sur sa toute première occasion, le XV britannique a inscrit un premier essai, sur une fulgurance d’Arundell, qui a filé dans la diagonale derrière sa mêlée (13-8, 55e minute). C’est alors que Reybier est entré en action. D’abord sur une remontée de balle pour remettre son équipe dans le bon sens, puis en récupérant un bon jeu au pied de Barré avant de filer dans l’en-but pour le second essai français (20-8, 65e minute). Avec la botte d’Auriac, les Bleuets ont su faire gonfler la note à 23-8 avant de subir la révolte anglaise, concédant d’abord un second essai de pénalité dans les dernières minutes. Sorti sur carton jaune sur cette action, Auradou a laissé ses équipiers sous pression pour les dernières minutes, avec un nouvel essai de Brooke, une fois encore sur ballon porté à 3 minutes du terme. Revenu à 4 points, le XV de la rose a fait passé quelques frissons dans les tribunes d’Aimé-Giral, mais finalement l’équipe de France U20 a fini par remporter une victoire logique et amplement méritée au bout du suspens 26-22 (bonus défensif).

Grâce à cette 4e victoire en 5 journées, l’équipe de France termine à la seconde place du classement, 4 points derrière les Irlandais, auteur du grand-chelem. L’Angleterre quant à elle concède une troisième défaite dans cette compétition, qu’elle termine finalement à la 3e place, à égalité de points avec l’Italie (13 points).