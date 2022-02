15. Bévia : 6/10

Dans tous les bons coups. Des appuis électriques (26e), des passes dans le bon tempo et un replacement au poste d’ailier pour compenser la sortie de Jefferson Joseph.

14. Joseph : 2/10

Un match à oublier. Plein de bonnes intentions, le jeune ailier français a vécu un cauchemar sur la pelouse du DAM Health stadium. Il a commis un en-avant sur un ballon haut, puis a écopé d’un carton rouge (sévère) sur un de ses premiers plaquages, dès la 13e minute de jeu. Ça se passera mieux la prochaine fois, va !

13. Gailleton (cap.) : 7/10

Pour son premier capitanat, le centre d’Agen a parfaitement rempli son rôle. Il a su calmer ses coéquipiers et faire descendre l’adrénaline du début du match. Lorsque les Bleuets se sont retrouvés très tôt en infériorité numérique, il a montré la voie. Et s’est offert un essai en début de seconde période.

12. Le Brun : 6/10

Une percée décisive sur l’essai de Théo Ntamack, où il donne dans le bon tempo à Samuel M’Foudi sur l’avant-dernier temps de jeu. Toujours juste dans les phases offensives et âpre défenseur. Il prit la responsabilité du but après la sortie d’Emile Dayral à la 66e.

11. Reybier : 5/10

Par la force des choses – le jeu se développa peu sur son aile – on ne le vit que trop peu. Heureusement, il eut la bonne idée de venir se proposer au cœur du jeu et le mérite d’assurer avec brio ses tâches défensives.

10. Dayral : 6/10

Très bon dans l’animation, il a brillé dans la construction de l’essai de Capila. S’il laissa quelques points en route au pied, son coup d’oeil et sa vista furent précieux. Un péché de gourmandise sur une relance où il avait du soutien (30e). Pour le reste, c’est du tout bon. Remplacé par Ethan Randle (66e).

9. Jauneau : 7/10

Un accélérateur de particules ! Toujours collé au ballon, Baptiste Jauneau a largement contribué à mettre la défense écossaise dans les cordes en imprimant un rythme fou au match. Véritable poison autour des rucks, il a libéré des espaces pour ses trois-quarts. Un très bon match pour le Clermontois. Remplacé par Simon Tarel (70e).

7. Capilla : 7

Auteur du pemier essai des Bleus au relais de ses trois quarts. Le Bayonnais a couvert beaucoup de terrain. Un match de soutien et de courses jusqu' à la 64e quand il céda sa place à Coulon qui reçut un carton rouge.

8. Ntamack : 8

Excellent sur les sorties de mêlée, surtout en début de rencontre. Fin et délié, il a vraiment marqué les esprits par son élégance et son efficacité. Il a marqué un essai et fut privé d'un autre à la vidéo. Son abattage est très prometteur. Sorti à la 68e au profit de Della Schiava.

6. Banos : 7

Intercepte un lancer adverse en touche. Fort au soutien quand le jeu s'est accéléré. Le montois a montré qu'il avait déjà un vécu chez les professionnels. ll était deux ou trois crans au-dessus de ses homologues écossais.

5. Auradou : 7

Bon pourvoyeur en touche. La supériorité de la mêlée français lui doit beaucoup. Son travail de l'ombre a payé, forcément. Une de ses conquêtes sur lancer adverse a provoqué l'essai de Gailleton.

4. M'Foudi : 8

Il fut l'auteur d'un beau travail sur l'essai de Ntamack. Puis d'une Interception au cœur du trafic qui annula une construction écossaise. Le Perpignanais est un superbe athlète. Il a piqué un ballon en touche qui a provoqué l'essai de Gailleton. On l'a vu dynamique jusqu'au bout, surtout quand les Français se retrouvèrent à treize. Remplacé à la 75e par Descoux.

3. Bellemand : 7

Très fort d'entrée de jeu, en mêlée mais pas seulement. A vrai dire, il nous a régalés autant que son alter ego. Le Columérin a poursuivi son travail de sape après le repos. Sorti à la 55e au profit de Cretu. Ce dernier fut l'auteur d'une énorme charge dans l'axe.

2. Sa : 8

Quel premier acte. Il a multiplié les relais et les coups de boutoir. Il a aussi récupéré deux ballons en touche mal lancés par l'adversaire. Avec ses premières 40 minutes, on aurait pu penser qu'il aurait eu sa place pour le match du lendemain. On exagère bien sûr. Un peu moins en vue après le repos. Mais il a tout de même marqué son essai à la 67e. Remplacé à la 75e par Meité.

1. Perchaud : 7

Formidable en termes de dynamisme et de solidité. Il fut l'auteur d'une magnifique charge au ras. On l'a vu réussir de bons contests en première période. Le joueur de Bayonne fait partie de ceux qui ont fait oublier l'infériorité numérique. Sorti à la 55e au profit de Moukoro.