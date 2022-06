Le groupe de 37 joueurs se réunira du 13 au 21 juin prochains du côté de Nice. Le but, préparer au mieux les affrontement prévus fin juin et début juillet face à l'Irlande, l'Angleterre et l'Afrique du Sud. La compétition débutera le vendredi 24 juin pour les Tricolores et se terminera le 12 juillet, avec une potentielle finale face au premier de l'autre poule. Elle sera, elle, composée de l'Italie, la Géorgie, l'Écosse et le pays de Galles.

Le groupe : AURIAC Max (Stade Toulousain) ; BANOS Léo (Stade Montois) ; BARRÉ Léo (Stade Français) ; BAUDONNE Maxime (Racing 92) ; BELLEMAND Robin (US Colomiers) ; BIELLE-BIARREY Louis (Union Bordeaux Bègles) ; BOUDOU Benjamin (AS Clermont Auvergne) ; COULON Jules (RC Toulon) ; DA CUNHA Abel (Racing 92) ; DAYRAL Emile (SU Agen) ; DELLA SCHIAVA Noé (Stade Rochelais) ; DEPOORTERE Nicolas (Union Bordeaux Bègles) ; GAILLETON Emilien (SU Agen) ; GARCIA Matéo (Union Bordeaux Bègles) ; GARRIGUES Clément (SU Agen) ; JAUNEAU Baptiste (AS Clermont Auvergne) ; JOSEPH Jefferson (SU Agen) ; LABARTHE Léo (Stade Toulousain) ; LE BRUN Louis (Castres Olympique) ; LE GARREC Nolann (Racing 92) ; LIUFAU Brent (Section Paloise) ; M’FOUDI Samuel (USA Perpignan) ; MASSE Gatien (Union Bordeaux Bègles) ; MONTGAILLARD Victor (USA Perpignan) ; MOUKORO Thomas (Racing 92) ; NTAMACK Théo (Stade Toulousain) PACHECO Pierre-Emmanuel (US Colomiers) ; PERCHAUD Matis (Aviron Bayonnais) ; PORTAT Raphaël (Stade Toulousain) ; RANDLE Ethan (USA Perpignan) ; REYBIER Enzo (US Oyonnax) ; RIMET Liam (Lyon OU) ; SA Connor (Union Bordeaux Bègles) ; SUTA Malohi (Provence Rugby) ; TAREL Simon (Provence Rugby) ; TIXERONT Killian (AS Clermont Auvergne) ; YEMSI Eliott (RC Toulon).