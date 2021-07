L’Angleterre a réussi un grand chelem en s’imposant 27-17 face à l’Italie mardi à l’occasion de la dernière journée du tournoi des 6 Nations U20. L’enjeu de la rencontre entre l’Irlande et la France était de savoir laquelle de ces deux équipes finirait 2e derrière l’Angleterre.

Rythme débridé, Bleuets pragmatiques

Ce match entre Irlandais et Français se joue sur un rythme plutôt débridé. Rapidement en infériorité numérique avec le carton jaune du 3e ligne Tixeront (4e), les Français scorent par la patte de leur capitaine Le Garrec (10e). Déjà pragmatiques. Car s’ils subissent ensuite la première offensive irlandaise avec un essai d’Osborne en conclusion, les Bleuets réussissent à marquer en contre-attaque par Debaes sur une récupération plutôt heureuse et une course de 60 mètres de Bielle Biarrey (19e).

Avant d’enquiller un nouvel essai par Bochaton au cœur du trafic après une touche à 5 mètres (24e). Les défenses sont permissives dans ce premier acte et les attaques aiguisées. Suite à un joli mouvement initié dans leur propre camp, les Irlandais inscrivent un nouvel essai par Kendellen (30e) avant que les Bleuets ne répliquent par une course tranchante de Mallez (36e). A la pause, les deux équipes sont dans un mouchoir de poche (20-24 pour les Bleuets).

Les Français enfoncent le clou

La deuxième période est clairement à l’avantage des Bleuets même si l’impeccable Doak (5/5) ramène d’abord son équipe à une longueur (49e). Les Français sont ensuite largement dominateurs territorialement. Ils s’appuient sur le jeu au pied de Thibault Debaes pour mettre sous pression leurs adversaires. Et finissent par faire craquer cette défense irlandaise par une pénalité jouée en filou par le capitaine Nolann Le Garrec. Une transversale au pied vers Louis Bielle Biarrey pour un duel gagné par l'ailier face au 2e ligne Mark Morrissey.

Les Bleuets réalisent un petit break dans cette partie (23-31, 66e). Comme les entrants apportent un second souffle aux coquelets, la France poursuit sur le même rythme. Le pack bleuet renverse même son vis-à-vis dans une précieuse lutte à 5 mètres de son en-but sur introduction adverse. Juste avant, Le Garrec a encore donné de l’air à son équipe par son pied (6 sur 7 dans ses tentatives) et l’essai du meilleur Irlandais du jour – le capitaine Alex Kendellen – ne change rien dans les ultimes instants de la partie. La France s’impose 34 à 28 devant l’Irlande et boucle donc ce tournoi des 6 Nations à la 2e place derrière l’Angleterre. Et avec le plaisir d'avoir rendu une bonne dernière copie dans ce tournoi.