Le troisième ligne Malohi Suta sera le local de l'étape, tout comme le talonneur remplaçant Lucas Martin. Les deux joueurs sont formés et évoluent actuellement sous les couleurs de Provence Rugby et retrouveront une pelouse du Stade Maurice-David qu'ils connaissent bien. Sur le banc, ils seront au total cinq à fêter leur première apparition dans ce Tournoi 2022 avec les Bleuets. On retrouve notamment dans les petits nouveaux les deux Rochelais, Louis Penverne et Noé Delle-Schiava, et le Toulonnais Jules Coulon.

Au niveau des petites surprises, on peut noter les absences de Killian Tixeront et Théo Ntamack. Les deux troisième ligne, auteurs tous deux d'un bon match sur la pelouse de Mont-de-Marsan face aux Italiens, ne sont pas dans le groupe pour défier les Irlandais. Ils sont donc remplacés par Malohi Suta en numéro huit et Esteban Capilla avec le numéro sept dans le dos. Marqueur face à l'Italie, le demi d'ouverture Émile Dayral est lui aussi hors-groupe au profit de Louis Foursans. Le Montpelliérain formera la charnière avec le Clermontois Baptiste Jauneau, qui lui enchaîne une deuxième titularisation dans ce Tournoi.

Encore une fois, le staff tricolore a fait le choix d'effectuer un "6-2" sur le banc, c'est-à-dire un banc des remplaçants composé de six avants et seulement deux trois-quarts. Un énorme combat est attendu ce vendredi soir face à des Irlandais tombeurs 53-5 du pays de Galles lors de la première journée.

Le XV de départ des Bleuets : 15. Auriac ; 14. Joseph, 13. Gailleton, 12. Le Brun (cap.), 11. Reybier ; 10. Foursans, 9. Jauneau ; 7. Capilla, 8. Suta, 6. Banos ; 5. Uhila, 4. M'Foudi ; 3. Bellemand, 2. Montgaillard, 1. Perchaud.

Remplaçants : 16. Martin, 17. Penverne, 18. Simutoga, 19. Portat, 20. Della Schiava, 21. Coulon, 22. Eymeri, 23. Randle.