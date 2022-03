Dans un premier temps, l'ailier agenais a comparu après son carton rouge suite à un plaquage jugé dangereux lorsque sa tête a heurté celle de son adversaire, en l'occurence celle de l'arrière écossais, Robin Mc Clintock. Lors de cette convocation, Jefferson Joesph a nié avoir commis un acte de jeu déloyal et il semblerait que la commission ait été de cet avis. Le Français a tout simplement été blanchi après cette exclusion. Le comité a jugé que "cette collision tête contre tête n'était pas intentionnelle, et surtout pas évitable dûe à la vue obstruée du joueur français et de la vitesse de cette action. Le joueur n'a donc pas eu le temps de réagir différemment." Jefferson Jospeh peut donc rejouer dès ce week-end avec le SUA et bien sûr la semaine prochaine pour le déplacement au pays de Galles.

Malheureusement, ce ne fut pas le même son de cloche pour Jules Coulon. Le troisième ligne toulonnais a été exclu pour un déblayage dangereux durant lequel il a retourné son adversaire. La commisision a jugé que "M. Coulon était sur le terrain depuis quelques minutes seulement et il n'y avait aucun problème à ce qu'il déblaie le centre écossais du ruck. La technique du joueur fut médiocre et il a soulevé son adversaire au-delà de l'horizontale. Les actions de M. Coulon étaient imprudentes car il n'avait aucun contrôle sur son geste." Au final, le joueur a écopé d'une suspension de trois semaines. Une sanction qui le prive donc de la fin de ce Tournoi des 6 Nations puisqu'il ne sera pas disponible pour la rencontre face au pays de Galles et l'Angleterre.

Pour rappel, les Bleuets affronteront les Gallois à Cardiff le jeudi 11 mars avant de recevoir l'Angleterre sur la pelouse d'Aimé-Giral le 21 mars prochaine afin de clôturer ce Tournoi des 6 Nations 2022 de la plus belle des manières.