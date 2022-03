Une semaine après avoir porté le numéro quinze face au pays de Galles, Léo Barré va arborer le numéro duix ce dimanche soir. En l'absence d'Émile Dayral, c'est le Parisien qui a été choisi par le staff pour mener le jeu triclore. Il aura à ses côtés les indéboulonables, Louis Le Brun et Émilien gailleton qui formeront pour la cinquième fois en autant de match la paire de centres des Bleuets. Sur les ailes, Enzo Reybier enchaîne lui aussi et, petite surprise, c'est Ethan Randle qui cavalera sur l'aile droite. Lui, le Perpignanais qui portera le numéro quatorze sur la pelouse d'Aimé-Giral. Barré à l'ouverture, c'est le joueur toulousain, Max Auriac, qui s'occupera du second rideau français.

Pour ce qui est du pack, les Bleuets vont pouvoir s'appuyer sur une énorme troisième ligne pour tenter de faire tomber les Anglais. Léo Banos et Théo Ntamack sont bien évidemment là tandis que Killian Tixeront fait son retour dans le quinze de départ. Dans la cage, l'attelage M'Foudi-Auradou est lui aussi reconduit tout comme la présence de Connor Sa au poste de talonneur. Par contre, Matis Perchaud et Eliott Yemsi remplacent chez les titulaires Thomas Moukoro et Thomas Cretu.

Pour rappel, l'équipe de France des moins de 20 ans peut toujours remporter le Tournoi mais il faudrait un miracle. Il faut espérer une défaite de l'Irlande face à l'Écosse à domicile tout en s'imposant face à l'Angleterre.

Le XV de départ des Bleuets : 15. Auriac ; 14. Randle, 13. Gailleton (cap.), 12. Le Brun, 11. Reybier ; 10. Barré, 9. Jauneau ; 7. Tixeront, 8. Ntamack, 6. Banos ; 5. Auradou, 4. M'Foudi ; 3. Yemsi, 2. Sa, 1. Perchaud.

Remplaçants : 16. Montgaillard, 17. Moukoro, 18. Bellemand, 19. Desjeux, 20. Della Schiava, 21. Capilla, 22. Tarel, 23. Garrigues.