Malgré un Tournoi des Six Nations reporté, l'équipe de France de rugby des U20 est actuellement à Faro, au Portugal, en stage de préparation. Ce groupe, pourtant testé à quatre reprises et toujours négatif, vient de compter dans ses rangs sept joueurs et deux membres de l'encadrement, asymptomatiques et pourtant positifs au Covid-19, annoncé par RMC Sport. Le stage est alors compromis et une partie de la délégation rentrera dès mardi en France et l'autre, avec les cas positifs resteront sur place en attendant les prochains résultats.