À l'issue de la rencontre, Jean-Marc Bédérède est revenu sur la performance des siens :

"C'est un match en dents de scie. On a parfois permis aux Écossais de nous mettre la pression mais on a aussi eu des moments forts. On a su bien mettre en place notre jeu, à avancer dans l'axe et à mettre nos adversaires sur le reculoir. Il y a donc beaucoup de choses positives mais aussi des choses à corriger, à débriefer, pour nous améliorer avant d'affronter le pays de Galles. On a la grande satisfaction d'avoir pris un point de bonus. Nous avons su avancer sur les contacts. On a pris le dessus physiquement. Plus le match avançait et plus les Écossais étaient mâchés."