S’il n’y avait pas eu ces deux essais encaissés dans les 10 dernières minutes, cette victoire à l’Arms Park des Bleuets avait tout du match parfait. Malgré tout, on peut parler de match référence dans ce Tournoi 2021 car la France a fait preuve d’une belle maitrise pour s’imposer, après deux premières prestations beaucoup moins abouties. Les Français se sont parfaitement adaptés aux Gallois pour imposer leur jeu et dicteur leur rythme et leur tempo.

Morgan Richards (72’) et Jacob Beetham (78’) sont venus sonner la révolte qui est arrivée trop tard. Car ce Pays de Galles s’est montré bien trop maladroit sur une bonne partie du match, et surtout indiscipliné pour espérer. Néanmoins, en ajoutant la première réalisation de ce même Beetham en première période (14’), on notera que les Gallois sont parvenus à scorer à trois reprises derrière des mêlées, un point que les Français devront rectifier.

Cinq essais pour les Bleuets

Les joueurs de Philippe Boher ont surtout fait preuve d’une belle envie d’attaquer, de construire et de sans cesse mettre du rythme, sur un terrain synthétique et malgré un vent capricieux. Le point de bonus offensif décroché est le fruit de cinq essais marqués : rapidement par Matthias Haddad sur une session de « pick and go » (4’), avec Alexandre Tchaptchet en sortie de mêlée et servi par Le Garrec (17’), puis par Louis Bielle-Biarrey sur un deux contre un après une touche jouée vite (31’), à nouveau par Tchaptchet pour un doublé sur une initiative de Riguet (37’), et enfin par Thibault Debaes après un bon maul et une orientation du jeu sur le fermé (56’).

On notera aussi la belle activité en deuxième ligne d’Adrien Warion, un Nolann Le Garrec logiquement élu homme du match car souvent décisif, et globalement un collectif convaincant, même si le rythme aura été moins soutenu en seconde période. Surtout, cette victoire permet de mieux situer le potentiel des Bleuets dans ce Tournoi 2021, et de maintenir les chances avant les deux derniers rendez-vous.