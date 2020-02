15. Cheikh Tiberghien : 7/10

Avec le capitaine Jordan Joseph, Tiberghien est celui qui a sonné la révolte en deuxième mi-temps lorsque les Bleuets étaient en retard au tableau d'affichage. Ses relances étaient inspirées. Il a su trouver des brèches dans une défense anglaise très bien en place.

14. Nathanael Hulleu : 4/10

L’ailier de Grenoble a été assez discret dans ce match. Il a eu affaire à de bons défenseurs en face de lui lors de cette rencontre et n'a jamais réussi à transpercer le rideau défensif. Une prestation donc un peu juste pour Hulleu.

13. Yoram Moefana : 3/10

Le deuxième centre a été plutôt décevant dans cette rencontre contre l'Angleterre. Le joueur de l'UBB n'aura pas réussi à montrer sa puissance et sa vivacité. Lui aussi a fait face à une défense très âpre et qui n'a cessé de mettre sous pression les attaquants français.

12. Tani Vili : 7/10

Vili a été plutôt performant malgré la défaite dans ce match d'ouverture du Tournoi des Six Nations. Le centre de Clermont a été très remuant tout au long de la partie et a sans cesse pesé au cœur du jeu. Sur quasiment chaque ballon touché, il a avancé et a fait mal à la défense anglaise.

Tournoi des 6 Nations U20 2020 - Tani Vili (France) contre l'AngleterreIcon Sport

11. Ethan Dumortier : 5/10

Le jeune ailier du LOU a inscrit l'un des deux essais français. Il a franchi le rideau défensif à deux ou trois reprises sur son aile. Ses capacités d'accélération et d'évitement ont été un plus. On peut regretter que les ballons ne soient pas plus venus sur aile.

10. Joris Moura : 6/10

Le demi d'ouverture des Bleuets a signé un bon match. Dans ses tentatives de buts, il a réalisé un sans-faute. Dans le jeu, il a essayé de mettre du rythme et de la folie à partir du moment où les Bleuets ont été dominés. Sa diagonale au pied était inspirée en deuxième mi-temps, même si elle n'a pas permis à la France de scorer. Une bonne prestation globale pour l'ouvreur français.

9. Nolann Le Garrec : 6/10

A l'image de son ouvreur, le demi de mêlée a réalisé une bonne prestation. En première mi-temps, il a su bien poser le jeu et gérer le rythme. Il lui manque peut être ce grain de folie pour attaquer encore plus la ligne, au près, lorsque la défense n'est pas bien en place.

8. Jordan Joseph : 8/10

Le capitaine des Tricolores a été surtout en vue en deuxième période. Il a sonné la révolte alors que les Bleuets été menés par les Anglais. Il a inscrit un essai tout en puissance en sortie de mêlée. Sa force a fait des dégâts chez des Anglais qui ont eu du mal à le stopper. Un match de leader qu'il aurait sans doute voulu gagner pour bien débuter ce Tournoi.

7. Matthias Haddad : 6/10

Grosse activité pour l'un des meilleurs Bleuets sur la pelouse du Stade des Alpes. Le Rochelais a répondu présent dans l'intensité et a souvent gagner ses duels, offensifs ou défensifs. Une performance satisfaisante.

6. Gauthier Maravat : 5/10

Match difficile pour le jeune Agenais qui était présent au bon moment pour récupérer des ballons. Mais Maravat a eu du mal a progresser et a été le membre de la troisième ligne française le moins en vu. L'Agenais l'a prouvé en Challenge Cup, il peut faire mieux.

5. Adrien Warion : 4/10

Très discret dans le jeu, l'homme aux quatre feuilles de match cette saison avec Provence Rugby n'a pas démérité. Insuffisant cependant pour un match où il fallait être au top.

4. Joshua Brennan : 5/10

Travailleur de l'ombre en deuxième ligne, Brennan a eu un peu plus de mal ballon en main où il a peiné à gagner ses duels. Le puissant toulousain a pourtant des arguments physiques. Il a finalement compensé avec une belle activité défensive. À la pointe du combat.

3. Paul Mallez : 5/10

Le champion du monde U20 en 2019 a eu du mal en mêlée fermée la-aussi. En témoigne le carton jaune adressé à son encontre à la 70e minute de jeu avec son vis-à-vis anglais. Mais le Toulousain a compensé cela par une grosse activité sur le terrain, même au-delà de l'heure de jeu où il était encore dans l'avancée.

Tournoi des 6 Nations U20 2020 - Paul Mallez (France) contre l'AngleterreIcon Sport

2. Théo Lachaud : 4/10

Comme ses coéquipiers de la première ligne, Lachaud a eu des difficultés en mêlée. Mais le toulonnais qui n'a pas encore évolué avec le groupe pro cette saison a perdu quelques ballons en touche, mis à mal par l'alignement anglais.

1. Sacha Lotrian : 4/10

Le jeune Perpignanais a alterné le chaud et le froid, comme l'ensemble de la première ligne et de la mêlée française. Un peu moins actif que son collègue Paul Mallez, Lotrian a quand même essayé d'avancer au près face à un grosse défense anglaise.