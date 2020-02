Le début de match est légèrement à l’avantage de l’équipe de France qui tient le ballon. Mais à la troisième minute, l’Italie refroidi la chaude ambiance du stade Maurice-David d’Aix-en-Provence en marquant le premier essai de la rencontre. C’est l’ailier transalpin Lai qui inscrit cet essai après une touche perdue par les Bleuets et un surnombre au large bien négocié. La suite de la première mi-temps n’est pas vraiment meilleure. Les Français sont dépassés sur l’intensité et après une nouvelle erreur en touche, l’ouvreur Garbisi trouve Lai sur son aile droite. Et après plusieurs temps de jeu avec les avants, le pilier Neculai conclu en force.

Les Français décident alors de réagir alors qu’ils sont menés de 14 points. Le changement d’ouvreur a fait du bien à cette équipe avec l’entrée de Debaes. Et à la 22e c’est Tiberghen, très remuant depuis le début du match, qui inscrit le premier essai des Bleuets. À lui tout seul il s’infiltre dans un intervalle et crochette l’arrière qui ne peut pas faire grand-chose sur cette action. Les Français réduisent l’écart mais sont une nouvelle fois contrés à la 30e par le demi de mêlée Varney qui joue bien le coup au bord d’un maul. En fin de période l’ailier des Bleuets Farissier va dans l’en-but et réduit une nouvelle fois le score. À la pause, les Français sont menés 14-19.

Plus d'informations à suivre...