Cela fait presque quatre ans que les Bleuets n'ont plus battu l'Angleterre dans le Tournoi des 6 Nations. La dernière victoire tricolore remonte au 18 mars 2016 sur la pelouse du stade du Hameau à Pau (41-17). Depuis, la France reste sur trois défaites dont deux cinglantes sur le sol anglais et une cruelle à Béziers qui avait privé les Bleuets d'un Grand Chelem en 2018. L'Angleterre est donc la bête noire des Français... dans le Tournoi des 6 Nations 2020 puisqu'il ne faut pas oublier que les hommes de Sébastien Piqueronies avait pris leur revanche en 2018 en finale de la Coupe du monde.

Le nouveau staff technique, composé du manager Philippe Boher et des entraîneurs Fabrice Estebanez et David Ortiz, veut démarrer cette nouvelle aventure en mettant fin à cette hégémonie anglaise dans le Tournoi des 6 Nations 2020, même si la tâche ne sera pas simple ce samedi à Grenoble. En effet, malgré deux titres de champions du monde consécutifs, cette équipe a été largement renouvelée. Seulement cinq joueurs étaient présents sur la feuille de match lors de la finale contre l'Australie en juillet dernier. "C'est vrai, reconnaît le manager, mais c'est le cas chaque année. On peut justement se féliciter que chaque année, les joueurs arrivent avec un peu plus d'expérience du haut niveau puisque beaucoup ont déjà du temps de jeu dans leurs clubs."

Néanmoins, la puissance et l'expérience du numéro huit Jordan Joseph ne seront pas de trop face à une équipe anglaise qui débute ce Tournoi avec huit joueurs déjà présents dans leur effectif la saison dernière. Le joueur du Racing 92, nommé capitaine pour ce premier match face à l'Angleterre, entame sa troisième saison avec les moins de 20 ans et connaît donc parfaitement les exigences de cette compétition. À lui de guider cette nouvelle génération sur la voie du succès pour espérer réaliser un Grand Chelem qui échappe aux tricolores depuis 2014.

Le joueur à suivre : Nolann Le Garrec

Le demi de mêlée du Racing 92 Nolann Le Garrec sera titulaire ce samedi face à l'Angleterre. C'est une surprise puisque l'ancien joueur de Vannes n'a que 17 ans (génération 2002) et il a donc été surclassé pour participer à cette aventure, comme l'avait été Jordan Joseph à son époque ou encore le demi d'ouverture du XV de France Romain Ntamack qui avait lui aussi débuté titulaire à 17 ans chez les Bleuets. C'était aussi à Grenoble, le 10 février 2017.