Beaucoup de pluie, du vent, voilà comment résumer cette partie en terre galloise. Pas aidées par la tempête Dennis, les deux équipes ont eu du mal à jouer ce soir. En début de match, les Gallois occupent le terrain mais font face à une défense agressive des Bleuets. A la 10e minute de jeu, l’ouvreur gallois trouve la faille sur les 22m des Bleuets. Il s’infiltre et joue son deux contre un parfaitement. Il sert son demi de mêlée Ellis Bevan qui n’a plus qu’à aller aplatir entre les perches pour marquer le premier essai de la soirée. Au fil des minutes, les Français prennent possession du ballon et Thibault Debaes passent deux pénalités pour faire revenir les Bleuets à un petit point. En fin de mi-temps, les Bleuets enchaînement les mêlées dominatrices à 5m de la ligne d’en-but des Gallois. Mais au final, malgré le carton jaune du talonneur Gallois suite à une faute grossière dans un ruck, les jeunes Bleus n’arrivent pas à marquer cet essai et finissent la première mi-temps derrière au score 7-6.

Des Bleuets dominés sur les ballons portés

La météo ne change pas après la pause, mais après une mêlée dans les 22 mètres gallois en faveur des Français, Vili puis Joseph, rentré en jeu à la pause, permettent aux Bleuets d’arriver à quelques centimètres de l’en-but des Dragons Rouges. Et c’est en force que le pilier Sacha Lotrian fait le boulot sur un pick and go et marque un essai pour les Français. Malgré la transformation ratée, les Français sont récompensés de leur domination globale et passent devant au score 7-11. Seulement les Bleuets se relâchent et commettent de plus en plus d’erreurs à l’image des deux coups de pieds consécutifs de Le Garrec et Debaes direct en touche. Ces scories permettent aux Gallois de reprendre confiance et d’occuper le camp des jeunes Français. Surtout les Bleuets sont mal en point sur la défense des ballons portés adverses.

Coup sur coup, ils subissent dans ce secteur. Dans un premier temps, ils reculent sur plus de 20 mètres mais arrivent à stopper le maul à quelques mètres de leur ligne avant de craquer à la 63e minute. Le troisième ligne centre Morgan Strong est à la finition du ballon porté et permet aux Gallois de passer devant au score. L’ouvreur Costelow passe la transformation et donne trois points d’avance au XV du Poireau. Ces points sont les derniers points inscrits dans cette rencontre car aucune des deux équipes n’arrivent à être dangereuses en fin de match. Les Gallois obtiennent là leur première victoire alors que les Français peuvent dire au revoir à leur espoir de victoire finale dans ce Tournoi des Six Nations 2020. Les hommes de Philippe Boher tenteront de relever la tête la semaine prochaine en Ecosse.

Par Damien Souillé.