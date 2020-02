Le groupe des U20 :

Avants : Andy BORDELAI (Racing 92), Joshua BRENNAN (Stade Toulousain), Guillaume CRAMONT (Stade Toulousain), Mickael GUILLARD (RC Massy Essonne), Matthias HADDAD-VICTOR (Stade Rochelais), Aselo IKAHEHEGI (Racing 92), Jordan JOSEPH (Racing 92), Théo LACHAUD (RC Toulon), Sacha LOTRIAN (USA Perpignan), Paul MALLEZ (Stade Toulousain), Gauthier MARAVAT (SU Agen), Régis MONTAGNE (FC Grenoble), Yann PEYSSON (US Colomiers), Fabien WITZ (Racing 92), Loris ZARANTONELLO (SU Agen)

Arrières : Théo COSTOSSEQUE (Racing 92), Thibault DEBAES (Section Paloise), Erwan DRIDI (RC Toulon), Yoram FALATEA MOEFANA (Union Bordeaux Bègles), Nathan FARISSIER (Lyon OU), Romain FUSIER (FC Grenoble), Nathanaël HULLEU (FC Grenoble), Nolann LE GARREC (Racing 92), Joris MOURA (Lyon OU), Cheikh TIBERGHIEN (AS Clermont Auvergne), Kévin VIALLARD (AS Clermont Auvergne), Tani VILI (AS Clermont Auvergne)